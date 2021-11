Trento: in aumento i casi di ragazzi con disagi

La visita dei due centri di eccellenza di Trento che ospitano temporaneamente, ma spesso anche per anni, bambini e ragazzi che a volte fino alla maggiore età non possono rimanere con i loro genitori, da parte della Commissione speciale di indagine del Consiglio provinciale in materia di affidamento di minori è stata anche l’occasione di parlare della situazione nel capoluogo.

Ai sopralluoghi guidati dai responsabili delle strutture – il Centro per l’infanzia con sede in via Coni Zugna 24 e il Centro Sos Villaggio del Fanciullo in via Hermann Gmair 25 – hanno partecipato la presidente Mara Dalzocchio (Lega), la vice Sara Ferrari (Pd) e i consiglieri Denis Paoli (Lega), Lucia Coppola (Misto-Europa Verde) e Katia Rossato (fratelli d’Italia). In ciascuna delle strutture – ha spiegato il direttore – abitano 7 minori, maschi e femmine, con un’equipe di 5 educatori (3 donne e 2 uomini) guidata da un responsabile. Il totale ospitato è di circa 60 ragazzi.

I dipendenti della cooperativa che gestisce il Villaggio sono 80, ma collaborano anche 3 operatori in servizio civile e cittadini volontari che seguono soprattutto i più piccoli per i compiti di scuola. “Negli ultimi anni – prosegue il direttore – la popolazione del Villaggio Sos non è aumentata in quantità ma è cresciuta per la complessità dei ragazzi. Sempre più spesso presentano disagi psicologici che recentemente si sono acuiti durante le restrizioni dovute al Covid. Per questo siamo coadiuvati da uno psicoterapeuta e se serve ci appoggiamo agli specialisti dell’Apss”.

L’età media dei minori del Villaggio Sos è di 15 anni. Di solito il loro periodo di permanenza qui è di 3-4 anni. “Raggiunta la maggiore età – precisa Basilari – gli educatori in collaborazione con le potenziali famiglie affidatarie, i genitori e i servizi della Provincia, valutano e decidono quale può essere la migliore soluzione per l’uscita dei ragazzi dalla struttura. Tenendo conto, oltre che del loro bisogno abitativo, anche delle opportunità lavorative e dei percorsi di studio”.

Il direttore sottolinea poi l’importanza della collaborazione avviata con molte aziende del territorio, soprattutto nei settori della ristorazione, del turismo, del commercio e artigianale, nelle quali i ragazzi, dai 16 anni in su, possono effettuare un tirocinio lavorativo estivo di 8 settimane, retribuito 300 euro al mese dalla cooperativa Villaggio Sos. “Oltre all’orientamento lavorativo, le tre caratteristiche principali del Villaggio che costituiscono anche il motivo per cui i ragazzi vengono solitamente destinati qui dal Tribunale, sono il numero di posti letto a disposizione, l’ambiente naturale e i grandi spazi esterni, e la possibilità di accogliere insieme anche fratelli e sorelle”. “Puntiamo all’autonomia dei nostri ospiti, che devono anche imparare a gestire e a tenere in ordine la casa, anche se una mano nelle pulizie la dà una collaboratrice domestica della cooperativa, che si occupa di tutte le case del Villaggio”.

Infine la risposta alla domanda sulle fonti di finanziamento. “Abbiamo un bilancio annuale di circa 3 milioni di euro – risponde Basilari rinviando anche ai dati visibili nel sito del Villaggio Sos di Trento – e il 90% dei costi è coperto dalla Provincia. Anche il Comune partecipa con un contributo. Il resto delle risorse proviene da privati, per lo più aziende, a cui ci rivolgiamo ogni anno con una raccolta fondi proponendo precisi progetti. I soldi donati vengono da noi rendicontati al centesimo per mostrarne l’utilizzo nelle attività del Villaggio. Oltre a un bilancio sociale stiamo anche preparando per la prima volta una Valutazione d’impatto. Vogliamo dimostrare che ogni euro investito qui dentro per questi ragazzi permette di risparmiarne quasi tre all’ente pubblico”.

