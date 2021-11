Tappa giro d’Italia a Borgo Valsugana: la soddisfazione del Sindaco Galvan

«Una notizia davvero straordinaria quella della partenza di una tappa del prossimo Giro d’Italia da Borgo Valsugana. La Valsugana sarà protagonista in quelle due giornate con un arrivo sull’Altopiano di Lavarone e il giorno successivo la partenza da Borgo in direzione Treviso» – Così il sindaco di Borgo Valsugana dopo aver avuto la conferma che la 15° tappa del prossimo gro d’Italia partirà proprio da Borgo.

Dopo aver ricordato che «Borgo Valsugana è riconosciuta a livello internazionale per la nostra bellissima Coppa d’oro che negli anni ha visto passare generazioni di campioni e quindi un luogo ideale dove far vivere un importante appuntamento internazionale come lo è il Giro d’Italia», il sindaco Enrico Galvan annuncia che «Sarà una festa dello Sport in cui tutta la comunità della Valsugana si vestirà di rosa: strade, palazzi, Castel Telvana e tutto il nostro centro storico omaggeranno il Giro. Sono orgoglioso che Borgo Valsugana possa mostrarsi in tutta la sua bellezza perché la partenza del giro d’Italia è sicuramente una vetrina importante per promuovere noi e tutta la Valsugana. Ringrazio RCS e la Provincia di Trento per averci scelto come tappa del giro e sono convinto che tutto il territorio sarà all’altezza di questo appuntamento».

La notizia era nell’aria e da poco è stata resa ufficiale da RCS – Gazzetta dello Sport. Giovedì 26 Maggio 2022 Borgo Valsugana sarà sede di partenza della tappa con arrivo a Treviso del Giro d’Italia 2022.

La partenza della corsa rosa sarà in Ungheria e vedrà sette tappe adatte ai velocisti, due in Ungheria per l’appunto e le restanti cinque in Italia, tra queste rientra anche la Borgo Valsugana – Treviso di 146 km e 570 metri di dislivello. Giovedi 11 novembre, quindi questa settimana, ci sarà il sopraluogo da parte di Mauro Vegni e il suo staff.

Un riconoscimento importante per la cittadina della Bassa Valsugana da sempre cuore pulsante del ciclismo giovanile con l’organizzazione di svariati eventi tra cui spicca la prestigiosa Coppa d’Oro, Coppa Rosa e Coppetta d’oro a cura del Veloce Club Borgo.

