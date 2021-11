Scontro Uil e Trentino trasporti: dall’obbligo del green pass incremento del 22% di malattie 

Scontro senza esclusione di colpi fra la Uil Trasporti e Trentino Trasporti.

Ieri Nicola Petrolli segretario del sindacato Uil trasporti aveva accusato attraverso una nota l’azienda di «Incapacità di gestione»

Il contendere sono le sospensioni del personale No Vax che reca al servizio degli inevitabili problemi.

«E la colpa di chi è?» – si chiede Petrolli. «Degli autisti senza Green Pass – aggiunge – ovviamente. Peccato che l’accusa non regge, gli autisti si sono vaccinati e chi non l’ha fatto ricorre al tampone, senza peraltro poter usufruire – come in altre realtà – di un servizio dedicato interno all’azienda. La Trentino Trasporti, invece, in barba ai suoi dipendenti e alla collettività che ha bisogno di un servizio di qualità, si limita al gioco dello scaricabarile senza considerare che chi lavora in questo periodo non prende ferie, ha i propri riposi disposti a piacimento dall’azienda e non lavora di certo con serenità».

Petrolli ha ricordato anche che nel corso di tutta questa orribile epidemia molti autisti si sono presi il Covid «proprio per una sistematica sottovalutazione della sicurezza che ha visto, per esempio, questi lavoratori esporsi – caso unico in Italia – per fare anche il biglietto a bordo a stretto contatto con gli utenti e senza alcuna protezione. Facile adesso scaricare le colpe, più difficile risolvere uno strutturale problema di mala gestione, cattiva organizzazione, incapacità e miopia».

Trentino Trasporti replica al sindacalista rigettando tutte le affermazioni «completamente prive di senso»

In una nota l’azienda pubblica risponde che «diversamente alle inconferenti dichiarazioni non esiste nessun problema strutturale o di cattiva organizzazione, ma solo il doveroso rispetto dell’applicazione della norma nazionale sull’obbligo di possesso di Green Pass da parte dei lavoratori. Tutto ciò ha avuto come conseguenza la necessità di gestire il servizio con il 28% del personale viaggiante in meno a causa delle assenze legate alla mancanza di Green Pass da parte dei lavoratori o a malattia, quest’ultimo motivo d’assenza dal 15 ottobre, giorno d’entrata in vigore dell’obbligo del green pass, ha registrato un incremento del 22%».

L’azienda spiega di portare rispetto del libero pensiero e delle scelte legittime di ciascun dipendente, «ma è chiaro che non può strutturarsi per assorbire una tale percentuale di carenza di forza lavoro».

Trentino Trasporti ha dunque provveduto a riprogrammare l’organizzazione del servizio quotidianamente, dandone preventiva informazione alla clientela per mezzo del sito internet, (http://www.trentinotrasporti.it/corsesospese) con l’obiettivo di garantire la copertura dei servizi nelle ore di punta in modo da tutelare il diritto alla mobilità dell’utenza scolastica e dei pendolari; a tal riguardo si evidenzia che grazie alla preziosa collaborazione degli addetti alla progettazione si è riusciti a offrire il 93% del servizio abituale.

L’azienda aggiunge inoltre che, «in collaborazione con l’Amministrazione provinciale, si è anche provveduto a riservare una quota parte di test tampone ai propri dipendenti. Cogliamo l’occasione per comunicare che nell’ultima settimana il fenomeno relativo alla carenza di personale è in fase di riduzione; l’emergenza dei primi giorni è rientrata, e già dalla prossima domenica saranno ripristinati anche i servizi festivi».