Formazione duale a confronto tra i territori di Eusalp e Euregio

Un confronto sulla formazione duale nei territori dell’Eusalp e in particolare in quelli che formano l’Euregio è in programma il prossimo 11 novembre.

A organizzare l’evento, che si terrà in due sessioni, una mattutina e una pomeridiana, sono l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino in collaborazione con il Dipartimento Società e Lavoro del Land Tirolo, l’Ausbilderforum, il Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia autonoma di Trento, la Fondazione Edmund Mach ed il Gruppo di Azione 3 di EUSALP.

Il convegno si intitola “Formazione duale nella Macroregione alpina EUSALP e in particolare nei territori dell‘EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino: formare i formatori come best practice per una formazione aziendale di alta qualità” e si terrà giovedì 11 novembre 2021 presso la Fondazione Edmund Mach a San Michele all’Adige. Sono annunciati anche gli interventi del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nonché dell’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti.

L’evento, che ha l’obiettivo di mettere a confronto esperti sul tema della formazione duale, con un focus particolare sull’agricoltura, è strutturato in due momenti. Dalle 10.30 alle 13.00 si terrà il V° Forum del Gruppo di Azione 3 di EUSALP “Formazione e mercato del lavoro”: la formazione dei formatori nei sistemi duali nelle Regioni di EUSALP (sessione in inglese) mentre dalle 14.00 alle 17.00 si terrà il “III° incontro del tavolo di lavoro delle Formatrici e dei Formatori EUREGIO: la formazione duale in agricoltura“.

Durante la sessione pomeridiana è prevista la traduzione simultanea in italiano e tedesco. L’evento si svolgerà in presenza (compatibilmente alla situazione sanitaria) con possibilità di fruizione anche da remoto. La sessione mattutina sarà trasmessa in inglese, mentre la sessione pomeridiana sarà trasmessa in tedesco.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione al link all’indirizzo https://forms.office.com/r/hZ1H94WkXk entro lunedì 8 novembre per chi partecipa in presenza, mentre per la partecipazione on-line resta aperta la possibilità di iscriversi a ridosso dell’evento e di ricevere via e-mail il link per l’accesso allo streaming. Per tutti coloro che si iscrivono, sia in presenza sia on-line, va comunque indicato se si prende parte alla prima e/o alla seconda sessione.

