Consorzio «Centriamo Mori», Brentonico e Lavis: tutti assolti perché il fatto non sussiste

Dario Bertoluzza, Franco Sandrinelli, Marcello Vianini e Michele Bragagna sono stati tutti assolti perchè il fatto non sussiste. Il consorzio «Centriamo Mori» risulta quindi estraneo a qualsiasi accusa.

A deciderlo è stato il giudice Monica Izzo del Tribunale di Rovereto che ha di fatto smontato tutta l’indagine della Guardia di finanza sulle presunte fatture gonfiate con l’obiettivo del conseguimento di erogazioni pubbliche.

La sentenza di Mori (21 ottobre) è arrivata il giorno dopo l’altra assoluzione riguardante le stesse accuse al «Consorzio Brentonico Fiore del Baldo» e anticipa quella di Lavis del 28 ottobre (Consorzio Welcome Lavis). In tutti e 3 i procedimenti i protagonisti hanno raggiunto l’assoluzione piena perché non è stata trovata una sola prova che possa sostenere le accuse messe in piedi dall’indagine della guardia di finanza.

Pubblicità Pubblicità

Processi dove non sono mancati dei colpi di scena. Per i fatti di Mori infatti i magistrati contabili, in sede di appello, avevano già cancellato la sentenza di primo grado, annullando così la richiesta di pagamento di danni erariali per circa 120 mila euro.

A Brentonico invece la richiesta di assoluzione è arrivata addirittura da parte dell’accusa, caso peraltro rarissimo, dopo che lo stesso processo era stato sospeso per la mancata consistenza di testimonianze e prove da parte dell’accusa.

Le accuse formulate dalla Guardia di Finanza erano scoppiate circa 3 anni fa e avevano coinvolto una decina di comuni dove lo stesso consorzio, seppur con nomi diversi aveva operato dal 2012 al 2016.

Pubblicità Pubblicità



La Corte dei Conti aveva chiesto la restituzione di 120 mila ad ogni consorzio per un totale che superava il milione di euro.

I consorzi organizzavano una serie di eventi nei centri storico dei paesi sostenuti per il 40% da un contributo provinciale sulla rendicontazione della fatture.

Attraverso le indagini le fiamme gialle accusavano i consorzi di gonfiare le spese in modo da ottenere più contributi provinciali con meno uscite effettive. Ma come detto le 3 sentenze negano che sia stata fatta una sola operazione fraudolenta da parte dei consorzi e della società Ogp che seguiva la parte legata alle consulenze.

Nelle motivazioni della sentenza di Brentonico viene ricordato che «deve rimarcarsi come tale grave mancanza di prove è stata stigmatizzata dalla sentenza della Corte dei Conti»

A mettere, ma non ce n’era bisogno, una pietra tombale sulle accuse ai consorzi è anche la sentenza della Corte Centrale d’Appello in Roma che fornisce, infatti, una censura significativa sull’operato della Guardia di finanza e quindi, del teste chiave dell’intero processo, il brigadiere Albano Bucciarelli “La contestazione di euro 120.421,88 è incentrata quindi su un’ipotesi di fittizietà di prestazioni pubblicitarie o di cessione di spazi espositivi che risulta soltanto enunciata ma non risulta sostenuta da un adeguato apparato motivazionale e probatorio. La formulazione della citazione risulta infatti basata su un recepimento globale e pedissequo delle conclusioni cui sono giunti i militari operanti senza che la Procura Regionale abbia proceduto ad un esame critico delle ragioni su cui era basata la lesività delle condotte” – si legge nella sentenza

L’accusa era basata sul rinvenimento di un materiale extracontabile (fogli elettronici) in cui i consulenti del Consorzio Centriamo Mori, Bragagna Michele e Bertoluzza Dario, inserivano le ipotesi delle entrate e dei costi con l’evidente scopo di impostare e predisporre la proposta dell’evento. Ma in questi calcoli non era inseriti altri costi, come quelli del personale per esempio.

Nella sentenza della corte di appello di Roma firmata dal dottor Agostino Chiappiniello si legge anche che «Non si riesce peraltro a ricostruire il percorso logico secondo cui i militari delle fiamme gialle operanti e poi il requirente vorrebbero sostenere che le cifre prefigurate in fase progettuale fossero poi invariabili rispetto alle cifre del rendiconto, il quale, beninteso, doveva fornire cifre aderenti ai fatti gestionali e necessariamente legate al budget iniziale ed alle risorse da impiegare per l’iniziativa, compresi i contributi pubblici.

Quindi l’asserita mancata coerenza dei dati riportati nella documentazione informale extracontabile (fogli elettronici) si manifesta soltanto sub specie di indizi, sforniti di adeguato sostegno probatorio, in quanto il Collegio non li ritiene sufficienti a dimostrare una parziale inattendibilità delle risultanze contabili, oggetto del finanziamento pubblico: le contestazioni derivano infatti da valutazioni probabilistiche e/o di verosimiglianza, basate su presunzioni, che nel caso di specie non possono validamente condurre ad una affermazione»

Nelle prossime settimane arriveranno le sentenze per altri 8 processi, che probabilmente arriveranno a conclusione con lo stesso risultato.