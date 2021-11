Vendita libri in Biblioteca: 16 mila pubblicazioni dismesse vendute a partire da 2 euro

I bibliotecari della Biblioteca comunale operano una continua attività di monitoraggio per selezionare le pubblicazioni destinate ad essere tolte dalla propria collezione, perché superate nei contenuti, non più richieste dal pubblico o deteriorate.

Nel corso del 2021 sono state eliminate 18.032 pubblicazioni, di queste 16.102 saranno poste in vendita al pubblico da martedì 9 novembre al piano terreno della sede centrale della Biblioteca comunale, con accesso da passaggio Peterlongo.

Altre 1.930 pubblicazioni sono destinate direttamente al macero per le loro cattive condizioni fisiche.

La vendita si terrà da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 17.00. L’accesso alla biblioteca è sottoposto alle norme di contenimento della pandemia. Sarà pertanto necessario esibire la certificazione verde Covid 19, è richiesto uso della mascherina, controllo della temperatura e igienizzazione delle mani.

L’accesso è consentito a gruppi di 20 persone per volta, che potranno trattenersi non più di 20 minuti, per poi fare posto al gruppo successivo. Non possono accedere coloro che presentano sintomi come febbre, tosse e problemi alle vie respiratorie e chi è stato in contatto con persone positive al virus.

Le pubblicazioni proposte per la vendita sono di vario genere, comprendono libri per bambini e ragazzi, nonché pubblicazioni di narrativa e saggistica per il pubblico adulto. Per agevolare la ricerca sono state predisposte una serie di sezioni specifiche: libri d’arte, fumetti, pubblicazioni trentine, manualistica, guide turistiche, cd musicali e dvd, enciclopedie e dizionari, libri in lingua straniera, volumi di pregio.

I prezzi di vendita sono i seguenti: 1 euro: pubblicazioni per bambini e ragazzi, narrativa e saggistica in edizione economica, varie. 2 euro: pubblicazioni di narrativa con copertina rigida oppure in brossura, ma di qualità, cd/dvd (volumi identificati con un bollino bianco)

4 euro: pubblicazioni di saggistica con copertina rigida oppure in brossura, ma di qualità (volumi identificati con un bollino rosso).

Per le opere di maggior pregio (arte, libri trentini fuori catalogo, libri rari, …) il tariffario è organizzato su diversi importi, dagli 8 ai 40 euro (ogni volume ha un’etichetta con il prezzo di vendita).

Come previsto dalla Carta dei servizi, prima della vendita al pubblico scuole, biblioteche e associazioni del territorio sono state invitate a prelevare gratuitamente un certo numero di pubblicazioni dai contenuti attinenti alle proprie attività.