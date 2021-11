Quarta ondata: in Austria da lunedì scatta il lockdown per i «no vax». La Germania minaccia di non curare i pazienti non vaccinati

La quarta ondata di contagi covid non rallenta, la mappa dell’Europa è sempre più rossa. La Germania spinge per la terza dose e teme l’affollamento delle terapie intensive, mentre in Turingia sono a rischio le cure per i no vax.

L’Austria da lunedì vara il lockdown per i non vaccinati. La Danimarca valuta il ripristino del green pass, la Gran Bretagna archivia l’ennesima giornata con oltre 30mila casi. L’italia quindi è lo Stato messo meglio.

Le terapie intensive non hanno ancora raggiunto la soglia a rischio in Austria. Il paese, però, prova il dato quasi record di 9.388 contagi gioca d’anticipo con una sorta di lockdown per i no vax. Da lunedì 8 novembre solo i vaccinati o i soggetti guariti dal covid potranno accedere a ristoranti, hotel, eventi culturali e sportivi.

E’ prevista una fase di transizione di 4 settimane, con una sostanziale libertà di movimento anche per chi ha ricevuto una sola dose di vaccino e può esibire un tampone negativo.

“Nessuno intende dividere la società, ma è nostra responsabilità proteggere le persone”, ha dichiarato il cancelliere Alexander Schallenberg. “La situazione è eccezionale, l’occupazione delle terapie intensive sta aumentando molto più velocemente del previsto”.

Per raggiungere il posto di lavoro, invece, è ancora prevista la terza opzione legata ad un tampone negativo. La mascherina Ffp2 sarà obbligatoria in tutti i negozi, i musei e le biblioteche. Il green pass sarà valido 9 mesi dopo la seconda vaccinazione: alla scadenza del certificato verde, servirà la terza dose di vaccino per mantenere valido il documento. Il vaccino monodose Johnson & Johnson garantisce il green pass solo fino al 3 gennaio 2022.

A Copenhagen, dopo 2.598 contagi si alza l’allerta e le autorità sanitarie chiedono il ripristino del green pass mentre la situazione si complica negli ospedali, costretti a fare i conti in prospettiva anche con le conseguenze dell’influenza. L’aumento dei ricoveri renderà il carico difficilmente sostenibile tra dicembre e gennaio, in pieno inverno.

Necessario, secondo i vertici della sanità, reintrodurre criteri selettivi per accedere a ristoranti, musei e altri luoghi chiusi. La Danimarca ha sollevato tutte le restrizioni contro il covid il 10 settembre, confidando sull’alto numero dei vaccinati e nella bassa circolazione del virus. Ma i casi hanno cominciato a risalire a metà ottobre.

In Germania scatta l’allarme dopo il dato relativo a 37.120 contagi. Il paese si prepara a fronteggiare un aumento rilevante di ricoveri: nelle prossime due settimane, 400 pazienti verranno ammessi in terapia intensiva negli ospedali secondo le stime del ministro della Salute Jens Spahn.

Già ora si sta procedendo ad un trasferimento di pazienti tra ospedali in alcune regioni a causa della mancanza di letti. “Se oggi abbiamo quasi 40mila infezioni, tra pochi giorni tra le 350 e le 400 persone tra quelle infettate verranno ricoverate nei reparti di urgenza”, ha avvertito. Per fronteggiare l’emergenza, la soluzione è accelerare con la campagna di vaccinazione e spingere per la terza dose generale. “La dose booster dopo sei mesi deve diventare la regola e non l’eccezione“, ha detto Spahn.

Il quadro appare già compromesso nel Land della Turingia, che potrebbe non essere in grado di garantire cure adeguate ai non vaccinati. I letti di terapia intensiva saranno presto insufficienti perché troppe persone non vaccinate si ammalano gravemente di covid nella regione, come ha evidenziato il premier Bodo Ramelow. “Non saremo più in grado di garantire a chi arriva in ospedale da non vaccinato che verrà comunque curato qui”, ha dichiarato Ramelow, secondo quanto riporta la ‘Bild’.

La Francia mette a referto 8.998 contagi. Da monitorare la situazione degli ospedali: i nuovi ricoveri negli ultimi sette giorni sono stati 1.889, 469 quelli in terapia intensiva di cui 353 in rianimazione. Il Parlamento di Parigi ha approvato l’estensione dell’uso del Green Pass fino al 31 luglio 2022. La versione definitiva del disegno di legge sulla ‘‘vigilanza sanitaria’‘ proposto dal governo è stato approvato con 118 voti favorevoli, 89 contrari e un astenuto. La disposizione era stata contestata dal Senato, che voleva il green pass in vigore solo fino al 28 febbraio.