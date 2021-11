Il 78,4% dei Trentini è vaccinato, ma c’è l’incubo e la mina vagante dei «no vax»

L’incidenza settimanale a livello nazionale purtroppo continua ad aumentare ed è ora al di sopra della soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti. A dirlo è l’istituto superiore della sanità nel suo ultimo rapporto sul covid 19

La trasmissibilità stimata sui casi sintomatici e sui casi con ricovero ospedaliero è sopra la soglia epidemica. Questo andamento va monitorato e controllato con estrema attenzione anche alla luce della intensa recrudescenza epidemica in corso nei Paesi vicini del centro-est Europa.

Anche i tassi di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva associati alla malattia COVID-19 riprendono lievemente a salire. Tutte le Regioni sono ora classificate a rischio epidemico moderato; nessuna Regione presenta per il momento un rischio epidemico alto.

Pubblicità Pubblicità

Il 5 novembre del 2020 in Trentino si contavano 225 contagi con 4 morti e 11 ricoveri in rianimazione. Il giorno 9 sarebbe cominciato il lockdown con il coprifuoco dalle 22.00 alle 5 del mattino.

Non si può dire che la situazione non sia migliorata rispetto agli 81 casi, zero morti e due pazienti in rianimazione tracciati ieri. Ma rimane la mina vagante dei no vax che ora comincia ad incidere, troppo. Nella settimana che va dal 25 al 31 ottobre i casi in Trentino sono stati 299, in crescita quindi. L’80% di questi sono stati identificati su soggetti «no vax»

In Trentino sono il 73,9% dei cittadini che hanno concluso il ciclo vaccinale completo. Un ulteriore 4,5% ha ricevuto la prima dose.

Pubblicità Pubblicità



Si parla ora di pandemia dei non vaccinati. I non vaccinati infatti si contagiano 6 volte di più dei vaccinati. A differenza di quanto emerso dai dati Iss di settembre 2021, che fissavano il rapporto a 1:4, ora è persino salito. La differenza tra chi si è sottoposto all’intero ciclo vaccinale, calcolato sinora su 2 dosi e non ancora 3, rispetto a chi non si è immunizzato è evidente: i numeri parlano chiaro.

Mentre arrivano ottime notizie sul fronte farmaci – con la prima pillola orale anti-Covid al via in Gran Bretagna – qui da noi in Italia chi non è vaccinato rischia di contagiarsi 6 volte in più dei vaccinati se ha meno di 39 anni e all’incirca 4 volte in più dai 40 in anni in su. Chi non si immunizza rischia di essere ricoverato 20 volte in più fino a 59 anni, 12 volte in più dai 60 anni in su, e 8 volte se over 80.

Come detto secondo i dati dell’ultimo monitoraggio Iss, l’incidenza settimanale a livello nazionale infatti nel frattempo, come atteso, è risalita: 53 per 100mila abitanti tra il 29 ottobre e il 4 novembre, contro 46 della settimana precedente. Per quanto – lo ribadiamo sempre – poco attendibile, anche l’Rt medio, calcolato sui soli casi sintomatici e in ritardo, è stato pari a 1,15, in aumento rispetto alla settimana precedente e per la prima volta dopo mesi al di sopra della soglia epidemica dell’1%.

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 5,3%, dal 4,5% al 28 ottobre, e quello di occupazione in terapia intensiva è al 4%, contro il 3,7% precedente. Tutte le Regioni lasciano il rischio basso e risultano classificate a rischio moderato.

Le differenze tra vaccinati e non vaccinati: tutti i numeri su contagi, ricoveri e decessi – Ma vediamo nel dettaglio i numeri forniti dall’Iss relativi all’epidemia in Italia. Dati, conclude l’Iss, “sovrapponibili a quelli già registrati nelle scorse settimane, a riprova che per il momento l’efficacia dei vaccini anche a distanza di tempo resta in ogni caso altissima”.

Ecco la differenza tra vaccinati e non vaccinati contagiati dal Covid:

nella fascia d’età 12-39 anni ci sono stati in un mese 404 nuovi contagiati tra i non vaccinati, contro 70 tra i vaccinati. Le persone ricoverate in area medica sono state 13, contro 0,7; in terapia intensiva 0,75 contro 0

nella fascia d’età 40-59 anni, tra i nuovi contagiati 354 erano no vax mentre 89 erano immunizzati. In area medica il rapporto è stato di 28 contro 1,3; in terapia intensiva 3 contro 0

nella fascia d’età 60-79 anni i nuovi contagiati non immunizzati sono stati 300 e quelli vaccinati 77; sono stati ricoverati 65 no vax contro 5 in area medica; 12 contro 0,5 in terapia intensiva

tra gli over 80 i contagiati non vaccinati sono stati 388, quelli immunizzati 95; in ospedale sono finite 160 contro 21; in terapia intensiva 8 contro 1.

Per quanto riguarda le terapie intensive, si legge sempre nel rapporto Iss, i non immunizzati rischiano:

fino a 59 anni 30 volte in più

tra i 60 e i 79 anni 21 volte in più

gli over 80 8 volte in più.

L’incidenza dei decessi su 100mila abitanti dimostra infine che:

nella fascia 60-79 anni ci sono state 16 vittime tra i non vaccinati contro 1 di chi ha fatto due dosi

tra gli over 80 i morti tra chi non era immunizzato sono stati 93, mentre soltanto 8 tra chi aveva completato il ciclo di vaccino.