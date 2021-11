“Schifosi fr**i, dovreste bruciare” 19enne trentina viene aggredita a Verona

“Sicuramente chi mi conosce sa quanto io odi farmi vedere debole e che piango in ste condizioni pietose ma non ce la faccio davvero più.

Oggi mi è successo un episodio davvero forte, di più di tutti quelli già successi, di omofobia.

Stavo tornando a casa dall’università come ogni giorno e, per farlo devo attraversare un parco; oggi però lì vicino alla stradina c’era un gruppo di ragazzi più o meno della mia età, e questo fa già pensare molto, che appena mi hanno vista si sono girati verso di me e hanno cominciato a sbracciarsi e urlare “ohhuohuu”.

Allora io, da stupida, mi avvicino pensando servisse loro aiuto, che qualcuno si fosse sentito male visto che mezzi erano a terra sdraiati/seduti. – comincia così il toccante racconto di quanto è accaduto ad una 19enne trentina che si trovava a Verona per frequentare l’università.

La trentina ha condiviso la sua storia sui social network.

Un’altra aggressione omofoba, in questo caso verbale, da parte di un gruppetto di ragazzi, che, come ci dice l’aggredita da noi contattata, era di origine straniera.- Arrivo lì e uno mi fa con fare da sfottò “oh te sei un maschio o una femmina?”

Io rispondo che sono una ragazza e chiedo il perché e, in quel momento diventano tutti seri e questo della mia risposta se ne esce con: “voi schifosi fr**i, re*****ni del c*zz* dovreste tutti bruciare nei campi di concentramento– parole gravi, che fanno male e che hanno scosso anche la 19enne– io sono rimasta letteralmente pietrificata, non sapevo cosa fare, rispondere?

Sì, avrei voluto, ma erano in 10 ragazzi e io in 1, a quest’ora sarei stata chissà dove, quindi, me ne sono andata.

Mi sono sentita cadere il mondo addosso, non è la prima volta che le persone giudicano il mio modo di essere e di vestire, ma non ho mai ricevuto così tanta cattiveria per il mio essere, per chi amo e per una cosa che dovrebbe essere naturale e normale– Infine la trentina termina di raccontare la vicenda con un commento, facendo una riflessione- So che rispetto ad altre situazioni questa è una sciocchezza.

C’è gente che viene picchiata o addirittura uccisa perché omosessuale ma volevo “denunciare” la cosa e far capire in che mondo di merda viviamo e che persone girano normalmente e si sentono in dovere di giudicare qualcuno che non conoscono.

Il ddl zan è saltato, quando arriverà qualcun altro in grado di fare qualcosa veramente?

#Italia2021”