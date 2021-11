“Fuori eventi e promozioni”, lo strumento digitale per promuovere il territorio e riportare le persone a rivivere il piacere di spendere in negozio

Un unico contenitore capace di informare gli utenti su come spendere al meglio il proprio tempo libero, inteso sia come fruizione di eventi promossi sul territorio dal volontariato, sia come opportunità di spesa nei negozi e nelle attività del Trentino. Si riassume così l’applicazione “Fuori, eventi e promozioni“, già conosciuta negli scorsi anni come veicolo di promozione degli eventi delle organizzazioni senza scopo di lucro, in particolare Pro Loco, che oggi si veste di nuove funzionalità per promuovere anche le attività economiche.

«L’idea ci è piaciuta molto – afferma il Presidente di Confcommercio Giovanni Bort – perché con questo semplice strumento siamo convinti di poter creare un unico riferimento utile ai nostri cittadini/utenti per scoprire cosa offre il territorio, sia in chiave di animazione che in chiave commerciale. In questa fase storica in cui stiamo vivendo l’imperversare del commercio online, nonostante sia indiscutibilmente uno strumento utile, abbiamo messo a disposizione le nostre risorse per avvalerci di uno strumento in grado sì di sfruttare al meglio le opportunità del digitale, ma per riportare le persone in negozio».

L’applicazione, per quanto concerne la parte eventi, è stata modificata in alcune funzionalità ma mantiene la sua filosofia iniziale: essere uno strumento di promozione per le realtà di volontariato, che possono quindi far conoscere le proprie attività al pubblico, ed un riferimento di contenuti sulle animazioni del territorio per l’utente finale.

La novità sta appunto nella sezione “promozioni” dove sono presenti sia le opportunità disposte dai commercianti, quindi particolari scontistiche su prodotti e/o servizi, ma anche i “buoni regalo digitali diffusi” ossia la gestione di eventuali buoni benefit da spendere all’interno della rete di attività aderenti.

«Il sistema che abbiamo creato per gestire buoni regalo e/o buoni benefit – afferma il Presidente Bort – è molto semplice e concettualmente niente di nuovo rispetto ad altri strumenti di gestione di coupon; ciò che a noi preme di più sottolineare è come attraverso questo strumento si riesca a dare un servizio aggiuntivo alle nostre aziende associate, portare risorse aggiuntive all’interno dei negozi e, non ultimo, mantenere il valore di questi buoni sul territorio, anche dal punto di vista fiscale».

«Siamo consapevoli – afferma il vicepresidente Vicario di Confcommercio Massimo Piffer – che unire le forze in questo periodo di difficoltà, possa essere davvero importante per mantenere solida l’economia del nostro territorio, dove per economia si intende anche tutto il valore disposto dalle associazioni di volontariato che portano turismo e quindi anche valore aggiunto al commercio. Ora, messo in funzione lo strumento, speriamo di contare sull’adesione di molte aziende, sia come committenti del servizio sia come negozi aderenti al circuito delle attività presenti in piattaforma, affinché per questo Natale si possano mantenere sul territorio più risorse possibili».

