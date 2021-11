Necessaria una rete territoriale, si fa strada l’idea di una nuova legge sulla cultura

​In Quinta commissione oggi si è parlato anche della situazione dei piccoli musei. Su questo versante della cultura sono stati ascoltati i rappresentanti dei piccoli musei trentini. Nel corso del dibattito è emersa la volontà di andare verso una revisione della legge della cultura.

All’incontro erano presenti le rappresentanze delle realtà dei piccoli musei e ecomuseali del Trentino. Un’audizione chiesta alla Quinta commissione a luglio da nove istituzioni museali per capire il futuro del museo di S.Michele e della rete etnografica dopo il cambio del direttore.

Veronica Cicolini, rappresentante del Museo Molino Ruatti, museo del mulino a acqua in Val di Rabbi ha parlato a nome di piccoli musei trentini, soprattutto delle valli.

Presentando un mondo che ha definito cruciale per il Trentino: una terra che ha un rapporto eccezionale con le strutture museali che danno immagine e rappresentano il linguaggio e la storia di un territorio. Questi musei, ha continuato, servono a comprendere la vicenda delle comunità e a tracciarne il futuro e rappresentano luoghi perno per i territori, per le associazioni, le scuole e le economie locali.

Un mosaico eccezionale, ha continuato Veronica Cicolini, un’immagine della biodiversità e dell’autonomia delle nostre realtà di valle. Ma, ha aggiunto, questo mosaico è da costruire, perché non c’è alcuna rete dei musei.

L’unico punto di riferimento è stato quella che ha definito la casa comune: il museo San Michele. La scelta di rimuovere Kezic dal Museo e di istituire dell’Unità di missione strategica con il dottor Marzatico, ha affermato, ha bisogno di chiarimenti su alcuni punti: quali sono le caratteristiche dell’Umst, gli obiettivi, le dotazioni finanziarie e di personale e quelle organizzative.

Come si intendono coinvolgere i piccoli musei che sono diversi dagli Ecomusei che hanno già una rete., quindi come si pensa di tenere assieme queste due “famiglie”. Cicolini ha chiesto inoltre, a nome di tutte le realtà museali territoriali, una mappatura dei piccoli musei per capire chi sono e come funzionano e con quali finanziamenti. Fatto questo si potrà parlare di rete mettendo in campo progetti, finanziamenti e bandi.

Maurizia Manto, rappresentante del Museo della scuola di Pergine, ha ricordato che i piccoli musei sono poco conosciuti in Trentino mentre lo sono nel resto d’Italia. Una realtà sommersa che va riconosciuta e istituzionalizzata. Il primo passo quindi è quello del riconoscimento.

Marta Baldessari, giovane vicepresidente del Museo degli strumenti popolari di Roncegno, ha sottolineato l’importanza di questi piccoli musei per i giovani. Strutture che danno modo di recuperare tradizioni e storia delle comunità con un coinvolgimento personale, per far conoscere, con passione e rispetto, il territorio locale e il Trentino. Baldessari ha ricordato l’interesse per la realtà trentina della rete nazionale dei piccoli musei, rete che va creata anche tra le realtà trentine.

Salvatore Ferrari, presidente del comitato di gestione del Museo della Civiltà solandra, ha affermato che la legge vigente non disciplina l’intera realtà museale trentina ma solo quella provinciale o di interesse provinciale e la modifica della legge Cogo del 2017 non ha riempito questo vuoto normativo. Contrariamente a quanto prevede la legge regionale della Lombardia che promuove e coordina lo sviluppo dei musei del territorio o quella friulana che interviene anche sulle strutture private.

A Bolzano poi, ha continuato Ferrari, vige la legge sulle collezioni e i musei che intercetta le realtà che sul territorio offrono proposte culturali e di lavoro. Quindi, uno dei nodi principali sta nel fatto che la legge attuale non è chiara per i piccoli musei. Infine, Salvatore Ferrari ha proposto alla Commissione di effettuare una serie di visite ai musei territoriali per toccare con mano questa realtà.

Giuseppe Gorfer, in rappresentanza della rete degli ecomusei, ha aggiunto che gli obiettivi con i musei sono comuni. Gli ecomusei, ha ricordato, esistono da 20 anni e hanno un’esperienza di rete che può essere messa a disposizione delle piccole realtà museali. Anche gli ecomusei, ha concluso, vogliono capire, vista la necessità di un interlocutore certo, come si articola la nuova organizzazione introdotta dall’assessore Bisesti, quindi cosa sarà la nuova Unità di missione strategica.

Il direttore Roberto Ceccato, dirigente generale del Dipartimento Cultura e Istruzione, ha ricordato che, per i musei, si è passati, già all’inizio degli anni ‘90, da un modello centrato sulla Pat a uno che vede protagoniste le autonomie locali, quindi se si vuole cambiare si dovrà rivedere l’intera architettura normativa.

Per il dottor Franco Marzatico, dirigente generale dell’Umst per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, ha detto che, nel quadro di un superamento della divisione tra tutela e promozione, i piccoli musei sono decisivi per la trasmissione delle tradizioni. Il faro è quello del paesaggio culturale, introdotto dalla normativa nazionale e europea, che prevede la costituzione delle comunità culturali.

Anche per questo le realtà locali, ha aggiunto, vanno sostenute, superando la concorrenza tra il centro e la periferia e la logica di accentramento di risorse su alcuni musei. L’Umst ha questo obiettivo che, ha sottolineato, porterà ad una nuova legge sulla cultura, che verrà scritta anche guardando ad esperienze vicine come quella della rete museale del Veneto.

Quindi, lo scenario è quello di una nuova legge. L’Unità di Kezic, ha continuato Marzatico, è operativa e ha predisposto un questionario che verrà inviato ai 123 musei che sono stati identificati. E’ stato poi predisposto un numero monografico di Archeologia Viva e la produzione di una app.

E’ stata inoltre prevista la figura di un collaboratore per mettere a fattor comune l’esperienza di San Michele e l’Unità guidata da Kezich. Marzatico ha concluso affermando che si vuole superare il modello dell’accentramento e proseguire su quello degli ecomusei che gestiscono già realtà come il Giardino dei Ciucioi o le palafitte di Fiave.

Claudio Martinelli, dirigenti del Servizio attività culturali, ha ricordato che, nonostante la legge sulla finanza locale del ‘93 divida i musei di interesse provinciale da quelli locali, il rapporto con le autonomie locali esiste. Oggi i comuni possono proporre progetti sovra comunali e ben 400 soggetti culturali possono accedere ai finanziamenti Pat.

Con i piccoli musei, inoltre, è stato aperto un confronto, prima di tutto con l’associazione nazionale e c’è una mappatura delle realtà che è quella dell’Istat che ha rilevato un centinaio di soggetti. Quindi gli strumenti per intervenire ci sono.

L’assessore Bisesti, in conclusione, si è soffermato sul valore delle realtà dei piccoli museali che rappresentano un tassello importante per l’offerta e l’immagine del Trentino. Realtà importantissime, che vanno valorizzate mantenendo le specificità locali, ma che necessitano un adeguato quadro normativo. Per quanto riguarda la Conferenza della cultura, ha detto l’assessore, l’obiettivo (Covid permettendo) è quello di convocarla in presenza la prossima primavera.

Inoltre, ha rivendicato la scelta organizzativa dell’istituzione dell’Umst affidata al dottor Marzatico che ha l’obiettivo di coordinare le realtà museali esaltandone specificità e caratteristiche.