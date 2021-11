L’Europa in visita alle Celle ipogee di Melinda

Ha avuto luogo oggi pomeriggio una visita alle Celle ipogee di Melinda da parte di 9 europarlamentari della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) del Parlamento Europeo.

La delegazione, guidata dal Presidente on. Norbert Lins, con la partecipazione dell’on. Herbert Dorfmann, ha iniziato il programma di visita da una delle esperienze di sostenibilità più significative al mondo e proseguirà il proprio programma con altre tappe in Alto Adige presso realtà del settore agricolo impegnate sul fronte della transizione ecologica indicata dall’Unione Europea.

L’oggetto della visita a Melinda è stata la volontà di conoscere da vicino il sistema agricolo trentino per approfondire la politica green della filiera della mela, proprio perché in questo territorio si pratica uno dei modelli di ortofrutticoltura sostenibile più virtuosi al mondo.

Le Celle ipogee sono state pertanto oggetto di approfondimento e di curiosità, ma oltre a questo, gli ospiti hanno potuto visitare anche alcuni siti di raccolta, stoccaggio e lavorazione, toccando con mano la realtà operativa di un sistema di migliaia di piccoli produttori guidati nel modello di Organizzazione di Produttori (OP) ed Associazione di Organizzazione di Produttori (AOP) realizzato da Melinda, la Trentina ed APOT.

Così Michele Odorizzi, Presidente Melinda: “Siamo orgogliosi di poter accogliere una delegazione internazionale di così alto livello. La decisione di visitare il sistema agricolo Trentino ed Altoatesino, partendo dalle celle ipogee di Melinda onora gli sforzi per far conoscere oltre confine la nostra unicità e da valore ad un progetto molto importante, che non è solo quello di rendere la nostra economia solida, a beneficio di tutti i nostri agricoltori e delle loro famiglie, ma è soprattutto quello in cui mostrare la nostra responsabilità più alta, verso l’ambiente, verso il domani dei nostri figli. Vogliamo essere un modello, essere sostenibili significa per noi lavorare per il futuro”.

Particolare apprezzamento ha espresso Giulia Zanotelli, Assessore all’Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca della Provincia autonoma di Trento intervenuta all’evento.

La Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (AGRI) svolge un ruolo determinante nell’elaborazione della politica agricola comune (PAC), oggi con il Green Deal e la Farm to Fork decisamente orientata ai temi dell’ambiente e della salute. La maggior parte di questi lavori è svolta elaborando relazioni sulle proposte legislative, che rientrano nell’ambito della procedura di codecisione tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione Europea, processo al quale l’on. Herbert Dorfmann ha dato un contributo prezioso di mediazione ed equilibrio come co-relatore alla strategia “Farm to Fork” (dal campo al consumatore) di recentissima adozione da parte del Parlamento Europeo.

“È stata una bellissima esperienza – ha commentato Herbert Dorfmann a conclusione della giornata. “Vedere realizzato un progetto di altissima tecnologia e allo stesso tempo così semplice nella sua funzione, conservare le mele in grotta, realizzato anche con il buon impiego delle risorse comunitarie, ci rende orgogliosi e qualifica lo sforzo di tutti noi ambasciatori della Sostenibilità in Europa. Questo territorio e questa esperienza rispecchiano i principi fondamentali del vivere e produrre in modo sostenibile e noi siamo qui proprio per avviare e sostenere il dialogo e la condivisione di ogni idea, iniziativa, progetto di salvaguardia ambientale, come nostra garanzia di sopravvivenza”. (Clicca qui per vedere l’intervista a Michele Odorizzi)