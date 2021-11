Sport Science: La rivoluzione inizia dall’Italia con www.sportscience.com

Il Gruppo ATS, leader internazionale in ambito di formazione professionale, dell’editoria tecnica specializzata e punto di riferimento per oltre 80.000 professionisti qualificati in Italia, si è affermato negli anni come l’Istituto più autorevole e rispettato nel mondo della salute, del benessere e della performance. Oltre che il brand più apprezzato da atleti, sportivi e utenti orientati al raggiungimento di risultati e interessati a connettersi con i migliori professionisti.

Distinguendosi per la straordinaria lungimiranza, coniugata a un’eccellente preparazione e dopo aver definito un nuovo modo di connettere tecnici e specialisti nel campo della ricerca scientifica, della formazione accademica e del professionismo, a marzo 2021 ATS è stato promotore del lancio di una delle maggiori innovazioni nel settore delle Sport Science dedicata ai professionisti.

La piattaforma streaming www.SportScience.com ha rivoluzionato l’esperienza di accesso alle informazioni, per lo studio e l’aggiornamento, sia con il supporto dell’APP Sport Science, disponibile per gli abbonati attraverso Apple Store IOS e Google Play per Android, sia con la piattaforma di ultima generazione 3D Human Anatomy, per lo studio virtuale dell’anatomia umana, accessibile da qualsiasi dispositivo, sia in modalità audio/video che solamente audio, offrendo così un’esperienza di massima disponibilità ed eccezionale accuratezza in ogni dettaglio.

Centinaia di ore di formazione del più alto livello, sessioni tecniche con i principali esperti del settore e possibilità di accedere a Master Class Professionali ed esami di Certificazione. SportScience.com sta letteralmente facendo il giro del mondo, attraendo l’interesse di aziende e professionisti che vedono in questo progetto il futuro di un network e un’importante azione di avanzamento per tutto il settore delle Sport Science, oltre che un nuovo modello didattico, già particolarmente apprezzato in lingua inglese, versione che sarà ufficialmente lanciata proprio nei prossimi mesi.

“I cambiamenti più profondi e significativi in ogni settore, sono determinati dalle radici, coinvolgono i professionisti e gli opinion Leaders. Qualificando più di 80.000 professionisti in Italia, abbiamo raggiunto milioni di utenti che hanno beneficiato di una migliore preparazione, basata sulle informazioni e le esperienze più attendibili in circolazione.

Collaboriamo con molte delle migliori Università, Istituzioni e Federazioni in Italia e all’estero, SportScience.com è la sintesi di un’operazione internazionale alla quale lavoriamo da oltre 10 anni, con estrema determinazione e focalizzati in un’unica grande missione. La rivoluzione che si è scatenata non ha precedenti e riteniamo che possa definire l’inizio di un nuovo ciclo. Il settore delle Sport Science ha un impatto decisivo e diretto nel mondo della salute, dello sport e dell’educazione. Questo progetto rappresenta una grande opportunità, nella quale crediamo fermamente”.

Queste le parole di Giacomo Catalani, AD e fondatore di ATS e SportScience.com.