Rendita immobiliare, è ancora possibile?

Tanti anni fa, l’investimento nel “MATTONE” aveva un senso ed un fondo di verità. Oggi, le cose sono differenti. Oggi, il “mattone” può essere un costo, una grana, un impiccio… Allora, non investire nel mattone, fallo fruttare: potrebbe essere uno slogan dell’attività che ti proponiamo.

Andiamo con ordine. E seguimi: se hai le caratteristiche adeguate, ne vale davvero la pena. Avere un appartamento sfitto, al giorno d’oggi, equivale a sostenere costi non indifferenti, per diversi motivi. Se l’appartamento, grande o piccolo che sia, versa in cattive condizioni non è ben usufruibile e sfruttabile; quindi non lo puoi affittare.

Però paghi in più contesti il “vantaggio” di esserne il proprietario: dall’IMU ai vari canali della dichiarazione dei redditi (e quindi ti può portare a non pochi svantaggi economici: per fare un piccolo esempio, ti esclude dai buoni di servizio).

E sto semplificando e minimizzando, perché poi la realtà è molto più complessa e, spesso, subdola. Certo, lo potresti affittare, ma anzitutto bisognerebbe investire in interventi di ristrutturazione. E con quali costi? Quali i tempi? Prima di tutto, è necessario trovare un bravo ed onesto geometra o ingegnere; spesso, se non conosci direttamente qualcuno, può rivelarsi un terno al lotto.

Calcola poi i tempi: il contatto, le telefonate, gli incontri per i rilievi, etc.. Quindi, devi sopravvivere alla burocrazia ed al mare di carte da produrre per le varie Amministrazioni che, si presume, dovrebbero rilasciare i nulla osta ed i certificati. E qui si apre un oceano di imprevisti, con costi… e con abbondante assunzione di Maalox.

Ammesso che arrivi alla tappa successiva ancora in buone condizioni, devi trovare, ingaggiare ed organizzare il muratore, l’idraulico, l’elettricista, il caldaista, il posatore di caldane, quello dei pavimenti, il pittore, il fornitore degli infissi, il mobilificio per l’arredo… e sempre tutto con gli imprevisti del caso. Parlo per esperienza… Se sei così fortunato da uscire indenne da tutto ciò (perché immagino tu possa avere comunque un lavoro, una famiglia e dei figli, forse l’amante, un po’ di sport o qualche momento di svago), dopo arriva il nocciolo della questione: a chi affitto?

Sempre che nel frattempo non ti occupino l’appartamento abusivamente, come sta succedendo in diverse parti d’Italia (e che risulta dai reportage giornalistici di alcune fortunate serie di inchieste tv); scongiurando inoltre la nefasta possibilità che un giudice dia ragione al delinquente che occupa il tuo appartamento… Vabbè, siamo ottimisti. E presupponiamo che arrivi al traguardo dell’appartamento finito da affittare.

Ma a chi? Al giorno d’oggi non è così semplice: rischi di trovarti l’appartamento mezzo rovinato nel fortunato momento della restituzione (che non è scontato avvenga nei tempi che magari richiedi tu). Quindi, con successivi costi da sostenere. E con un vantaggio sempre più risicato. Ora, non pensare che stia facendo terrorismo: la cronaca ed i fatti quotidiani parlano da soli…

La soluzione che si può prospettare è quella di entrare nel mondo STANZA SEMPLICE, per godere finalmente di una rendita da locazione reale e duratura. Con un contratto chiaro, alla luce del sole, senza nessun patto leonino, senza sgradite sorprese: semplicemente dai in locazione il tuo appartamento, così come si trova, a STANZA SEMPLICE, la quale si occuperà di far fruttare l’immobile.

Tu affitti. Tu incassi il canone mensile, garantito. E basta. Ma ora cambiamo punto di vista. Invece del mattone, poniamo il caso tu abbia avuto un introito fortunato, per qualsiasi motivo. Ipotizziamo abbia sul conto 200.000 euro e non sappia bene come farlo fruttare: certo, in Banca. Spesso è la soluzione più immediata, quella più spendibile, più “logica”. Noi ti proponiamo una valida alternativa alle Banche, investendo il tuo denaro in maniera sicura ed intelligente.

STANZA SEMPLICE ti accompagna, passo passo, all’acquisto di un immobile per poi darlo direttamente in locazione garantendoti per lunghi anni degli ottimi rendimenti. Prendiamo in affitto appartamenti che trasformiamo in nuovi appartamenti, confortevoli, a norma di legge in tutti i sensi; e li diamo in subaffitto ad un prezzo ragionevole agli studenti (universitari per la maggior parte dei casi) e/o lavoratori occasionali (medici, infermieri, agenti di commercio, per es.).

Ora, non siamo certo una ONG, né una comunità di salvezza per l’umanità. Il nostro scopo è indubbiamente il profitto. Ma prima di esso, viene la passione per il nostro lavoro, di trasformazione di una realtà complessa come quella degli affitti agli studenti in una realtà di onesta transizione commerciale, di fornitura di alloggi nuovi, sicuri, confortevoli, a norma, ad un prezzo onesto; in una realtà di soddisfazione per gli studenti, spesso sfruttati e trattati come topi da rinchiudere in un malsano scantinato, con la muffa, l’umidità e pericolante.

Chi ha dei figli, che in futuro potrebbero andare a studiare in qualche altra città, sicuramente è in grado di immedesimarsi e capire molto bene di cosa stiamo parlando. Sì, noi guadagnamo in questo lavoro. Ognuno svolge un lavoro per il guadagno. Però non speculiamo, nella fattispecie, sulla pelle degli studenti e delle rispettive famiglie. Abbiamo creato questo modello basandosi sull’onestà di intenti.

I canoni sono rapportati a quanto offriamo. Sia in termini di comfort che di sicurezza. Agiamo con sincerità: non c’è nessun inghippo, secondo fine o malaffare; la nostra mission, la stiamo qui mettendo nero su bianco. Noi creiamo ricchezza a livello sociale: perché dietro al nostro operato c’è uno studente in più che può seguire senza pensieri il proprio sogno di studio, una famiglia che non deve stare in apprensione che il solaio cada in testa al proprio figlio, una famiglia che spende sì, ma spende probabilmente meglio e quindi, indirettamente, risparmia (e di conseguenza può accrescere la ricchezza circolante nell’economia spendendo in altri beni e servizi).

Creiamo ricchezza a livello comunitario e umano. Certo, ed è innegabile, creiamo “ricchezza” a noi di STANZA SEMPLICE. Ma si tratta di una ricchezza che viene reinvestita per dare sfogo ad una domanda sempre più crescente. E si crea altresì un circolo virtuoso positivo nelle famiglie, che sanno di investire nei propri figli e nel loro futuro (che è il futuro della società umana), senza dissanguarsi, senza aver paura del domani, sia in termini di sicurezza per i propri figli che di garanzia di contratti sicuri da noi stipulati e garantiti.