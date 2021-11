“Predaia, Arte, Natura & Scrittura”: ecco i vincitori

Il concorso letterario “Predaia, Arte, Natura & Scrittura” ha il suo primo vincitore: Stefano Talamini, con il racconto intitolato “La cura”.

Al secondo posto troviamo Ivana Tomasetti con “Il ranuncolo”, al terzo Eleonora Mazzone con “Zombie a primavera”.

Dopo due anni di esperienza e soddisfazioni, raccolte con fatica grazie al successo del Simposio di scultura, il progetto “Predaia, Arte & Natura” sentiva il bisogno di un arricchimento. Perché l’arte si esprime in molteplici forme, non solo attraverso la scultura, ma anche tramite la musica, la pittura e… la scrittura.

È nata così l’idea di proporre un Premio Letterario per racconti brevi in lingua italiana, denominato appunto “Predaia, Arte, Natura & Scrittura”, con partecipazione gratuita e aperta alle persone di tutte le età residenti o domiciliate (per la prima edizione) nell’area del Triveneto: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia.

Un’iniziativa ideata dall’Assessorato alla Cultura guidato da Ilaria Magnani e portata avanti dall’Ufficio Cultura in collaborazione con la Biblioteca intercomunale di Predaia.

Ciascun autore ha potuto partecipare al concorso con un solo racconto inedito e mai premiato in precedenza, della lunghezza massima di tre cartelle dattiloscritte (5.400 battute).

Predaia si è trasformata così in un regno artistico, dove gli scrittori hanno potuto dare libero sfogo alla loro fantasia.

Al termine della valutazione dei 32 racconti pervenuti, sono stati finalmente proclamati i primi tre classificati.

L’edizione 2021 del concorso è stata vinta, come detto in apertura, da Stefano Talamini con “La cura” per «essersi distinto nell’interpretazione centrata del tema proposto dal bando attraverso una forma comunicativa efficace e in grado di trasmettere emozioni. Il corretto utilizzo delle citazioni poetiche si inserisce in maniera armonica in un testo caratterizzato da una prosa pulita e curata».

In seconda posizione si è piazzata Ivana Tomasetti con “Il ranuncolo” per «la scrittura suggestiva e poetica e la capacità di padroneggiare diversi registri, caratterizzando in modo vivido le varie voci che si intrecciano nel testo. Particolare la scelta di affrontare il tema della rinascita attraverso l’immagine del buio creatore di vita, nella quale si può anche riconoscere un chiaro messaggio ecologista».

Sul gradino più basso del podio, infine, Eleonora Mazzone con “Zombie a primavera” per «la sorprendente capacità di evocare l’atmosfera sospesa tra gotico e fiabesco di un futuro distopico in cui si mescolano dolcezza e ironia e una serie di immagini talmente vivide che sembrano prendere forma davanti agli occhi dei lettori».

Nella sezione dedicata del sito internet www.predaiaarteenatura.eu si possono trovare i testi integrali dei racconti.

Ma non è tutto. Oltre alla new entry nell’ambito scrittura, infatti, all’interno del progetto “Predaia, Arte & Natura” è stata organizzata, nei mesi di luglio e agosto, anche una serie di eventi paralleli (alcuni in collaborazione con la Pro Loco di Taio) collegati alla tematica centrale di quest’anno: la natura.

La mostra personale di Marcello Nebl “Nel segno della montagna” allestita a Casa da Marta, gli spettacoli per ragazzi, l’evento “Castelli in Aria – Festival Internazionale aquiloni e Arte Eolica” tenutosi in località “Le Plaze”, il reading con canzoni “Un albero di 30 piani”, l’approfondimento sul magico mondo delle api, oltre naturalmente al Simposio di scultura su legno, hanno animato così l’estate in Predaia. Proprio perché l’arte ha varie forme e sfumature, ognuna capace di regalare emozioni diverse.