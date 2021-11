Temperature in forte calo e neve: da domani il maltempo arriva anche in Trentino

Amsterdam a numero chiuso, si punta al “turismo in equilibrio” Come tante città italiane, anche Amsterdam sta facendo i conti con l’overtourism, ovvero l’arrivo di troppi turismo in uno spazio non sufficiente. Le conseguenze di questo fenomeno si riflettono sul traffico, sull’inquinamento e sulla mancanza... The post Amsterdam a numero chiuso, si punta al “turismo in equilibrio” appeared first on Benessere Economico.

Altri 300 milioni per le PMI: nuovi aiuti grazie alla “Nuova Sabatini” Nuovi aiuti per le PMI grazie al rifinanziamento della “nuova Sabatini” con ulteriori 300 milioni di euro Cos’è La misura promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha diversi obiettivi che puntano al generale accrescimento della... The post Altri 300 milioni per le PMI: nuovi aiuti grazie alla “Nuova Sabatini” appeared first on Benessere Economico.

RC auto obbligatorio per tutti i mezzi: anche quelli fermi da anni in garage Nei prossimi due anni l’assicurazione diventerà obbligatoria su tutti i veicoli, anche quelli non utilizzati. La sentenza europea Secondo una nuova sentenza europea, presto l’assicurazione toccherà tutti i veicoli anche quelli non utilizzati e chiusi... The post RC auto obbligatorio per tutti i mezzi: anche quelli fermi da anni in garage appeared first on Benessere […]

Negozi online, come aprirli e gestirli Ad oggi, il commercio online è diventato un’abitudine sempre più consolidata, portandolo ad essere un settore un forte espansione. Di conseguenza aprire un negozio online potrebbe essere una buona occasione imprenditoriale e di auto impiego.... The post Negozi online, come aprirli e gestirli appeared first on Benessere Economico.

Legge di Bilancio 2022, qualche anticipazione delle misure Da pochi giorni è stato approvato il documento programmatico di bilancio che definisce le linee di intervento che verranno inserite nella manovra finanziaria, incidendo sui principali indicatori macroeconomici e di finanza. Legge di Bilancio 2022,... The post Legge di Bilancio 2022, qualche anticipazione delle misure appeared first on Benessere Economico.