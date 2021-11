Biolife: la fiera dello stile di vita sostenibile

Biolife 2021 si presenta in una veste nuova e con quattro temi mai così attuali: mangiare bene, abitare bene, vivere bene e fare del bene! I migliori prodotti sostenibili degli ambiti food, fashion, cosmesi e arredamento in un’esperienza a 360° per uno stile di vita sostenibile e consapevole. Con in più, un’emozionante programma eventi per famiglie, giovani e adulti che hanno a cuore il nostro ambiente e il consumo equo. Questa è la nuova Biolife, da venerdì 5 a domenica 7 novembre a Fiera Bolzano – con ingresso gratuito il venerdì!

Come da tradizione, Biolife presenterà molti prodotti difficili da trovare in commercio: circa 2.500 alimenti biologici certificati di qualità, direttamente dai produttori per consumatori consapevoli e buongustai. I visitatori avranno la possibilità di testare, comprare, conoscere i produttori e le loro storie, scoprire nuovi mondi e cibi alternativi e raccogliere input per la propria quotidianità. Esclusivamente prodotti biologici anche sulla lista della spesa per il Cooking-show del sabato mattina con un famoso ospite ancora segreto. La domenica pomeriggio, il palcoscenico sarà invece tutto per le nonne che cucineranno con i nipoti – un appuntamento culinario prenatalizio e intergenerazionale. La sommelier dell’olio Simona Cognoli, con la degustazione “Gustami Bio”, è pronta inoltre a insegnare come riconoscere l’olio d’oliva biologico di qualità. Ma non è tutto: nella mostra “Hello Yellow”, presentata da Organizzazione per Un mondo solidale (OEW), a finire sotto i riflettori sarà la banana, attraverso un’emozionante panoramica del business mondiale legato al frutto giallo.

Acquistare consapevolmente per vivere bene

Finalmente più spazio per la moda e i cosmetici sostenibili a Biolife 2021, con sfilate sabato e domenica e – letteralmente – chili di vestiti nel più grande Vintage Kilo Pop-up store d’Europa. Greenstyle Munich tornerà inoltre con un Pop-up e 15 marchi, alcuni anche locali, e una piccola, raffinata selezione di Second-Hand. Nell’Area Workshop, l’attenzione si concentrerà sui cosmetici zero waste – privi di packaging e solidi – e sulla mostra “Fashion Revolution”, dedicata all’industria globale dell’abbigliamento e alle sue controverse sfaccettature: la produzione tessile, oltre ad essere una delle più importanti, è anche tra le più inquinanti e ad alto consumo di risorse. In programma, inoltre, un workshop di Acroyoga, informazioni sulle applicazioni mediche della Cannabis e, a proposito di salute, presso lo stand dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, un focus quotidiano su tre tematiche attorno alla prevenzione: incidenti domestici, nutrizione sana – con la presentazione tra gli altri del progetto di sensibilizzazione “Green Mondays” che prevede che ogni lunedì, a partire dall’11 ottobre 2021, presso la mensa dell’ospedale di Bolzano vengano serviti solo pasti privi di prodotti animali – e salute mentale.

Bio Homing

Quest’anno Biolife si arricchirà con il tema dell’arredamento e dell’abitare: ad attendere i visitatori l’upcycling di mobili, l’artigianato a chilometro zero con materiali naturali e l’urban gardening che fornirà nuove idee per creare un’oasi di benessere a casa propria. Bio Homing è il nome di una mostra sull’abitare sostenibile ricca di consigli e ispirazioni per un comfort abitativo attento. L’arredamento dei quattro classici spazi abitativi in esposizione (soggiorno, camera da letto, cucina, bagno) tiene conto di criteri sociali, economici ed ecologici: arredi multifunzionali che risparmiano risorse senza rinunciare all’estetica, perché “eco” può sicuramente essere anche bello! Per i più piccoli in programma invece workshop guidati per costruire rifugi per insetti: laboratori di sensibilizzazione per comprendere il ruolo fondamentale che essi hanno nel nostro ecosistema.

Fiera del volontariato altoatesino

” Io, tu, noi. Insieme per il bene!”: questo il motto che guiderà numerose associazioni e organizzazioni del settore sociale e sanitario riunite in fiera per presentare le loro attività di volontariato. L’obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare il pubblico e allo stesso tempo di rafforzare il network. Perché anche fare del bene, prendersi cura degli altri e aiutarsi a vicenda fa parte di uno stile di vita sostenibile e consapevole. La sesta edizione della fiera è organizzata dall’Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali, Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone, Federazione per il Sociale e la Sanità, Comune di Bolzano e l’Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca.

Biolife non è mai stata così ricca: da venerdì 5 a domenica 7 novembre a Fiera Bolzano – venerdì ingresso gratuito! 3 giorni | 30 eventi | 100 espositori | 2.500 prodotti: bio, fair & green

Biolife 2021 da venerdì 5 a domenica 7 novembre, dalle 09:30 alle 18:30. Il Ticket può essere acquistato solo online con scelta della giornata di visita, al costo di 6 Euro e consente di viaggiare gratis da e per la Fiera su tutti mezzi pubblici dell’Alto Adige. Venerdì entrata gratuita, previa registrazione sul sito. #FieraSicura : Green Pass obbligatorio, possibilità di eseguire un test rapido a pagamento in loco. Informazioni e biglietti: www.fieramesse.com/biolife