«Shopping aspettando Halloween», a Rovereto enorme successo dell’iniziativa. I commercianti contro l’Adige: «Brutta pagina d’informazione»

“Ieri sera abbiamo condiviso la soddisfazione per la grande partecipazione e l’elevato gradimento riscosso da “Shopping aspettando Halloween” e questa mattina, leggendo l’articolo pubblicato sul quotidiano l’Adige, siamo pervasi dall’amarezza per la scorrettezza di quanto pubblicato” – è senza parole Giuliana Savoia, (foto) vicepresidente dell’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina nonché presidente dei Commercianti al dettaglio della Vallagarina e referente dell’organizzazione dell’evento -. “Gente in giro ma negozi tutti chiusi” è una rappresentazione non veritiera della realtà.

L’organizzazione aveva raccolto già nelle settimane precedenti l’evento diverse decine di adesioni di negozi all’apertura domenicale e così è stato.

In verità chiunque abbia girato in centro a Rovereto ieri (domenica 31 ottobre, ndr) ha potuto verificare personalmente come fossero molti i negozi aperti.

In alcune vie di più, in altre di meno, ogni operatori economico fa le sue scelte, ma è assolutamente falso dire che i negozi erano tutti chiusi.

“Noi ringraziamo i tanti colleghi che hanno deciso di aprire – aggiunge la Vice presidente – in un momento difficilissimo per la nostra categoria, che sta cercando con grandi sacrifici di uscire da quasi due anni di assoluta emergenza e precarietà a causa della pandemia. Sappiamo bene che in occasione di eventi non sono i negozi i principali fruitori ma bar, ristoranti, gelaterie, il food in tutte le sue forme ma vedere tante vetrine illuminate, negozi aperti e centinaia di bambini passare da un negozio all’altro per “dolcetto o scherzetto?” in un clima di gioia e di spensieratezza dopo mesi di incertezza, preoccupazione Ed emergenza sociale oltre che sanitaria, ci ha riempito il cuore”.

Giuliana Savoia poi torna sull’articolo diffuso sull’Adige parlando di gravi offese ai commercianti roveretani:“Per questo non vogliamo e non possiamo accettare che venga dipinta una realtà assolutamente non veritiera da chi non si è neppure degnato, a differenza di altri organi d’informazione, di chiedere agli organizzatori dell’evento numeri di partecipazione ed adesioni che volentieri abbiamo sempre messo a disposizione. Davvero una brutta pagina, un esempio di cattiva informazione che fa male alla nostra categoria, alla nostra città ed offende noi commercianti”.

Insomma questo lunedì 1° novembre 2021 – secondo le parole della vice presidente Savoia – verrà ricordato a Rovereto per la clamorosa fake news messa in campo da quotidiano L’adige, che oggi pubblica nelle pagine di Rovereto la più clamorosa ed incredibile fake news degli ultimi anni: “Gente in giro ma negozi tutti chiusi”, questo il titolo di un pezzo sistemato in fondo alla pagina, (vedere sotto) in posizione forse volutamente poco appariscente mentre l’apertura viene riservata ad un evento che andrà in scena domenica 28 novembre (dov’è l’attualità?) e che sicuramente non è stato presentato il giorno prima, di domenica.

Secondo l’Unione commercio si tratterebbe di una falsificazione della realtà bell’e buona, visto che per l’evento “Shopping aspettando Halloween”, giunto alla 18^ edizione ininterotta ed organizzato dalla Confcommercio lagarina in collaborazione con i neocostituiti Distretti del centro urbano, Comune ed Apt, non solo ha richiamato a Rovereto migliaia di visitatori, famiglie con bimbi piccoli, turisti e persone provenienti da molte località del Trentino ma, soprattutto, ha visto l’apertura domenicale di decine e decine di negozi, oltre a tutti i bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie del centro che hanno vissuto, alla pari dei venditori ambulanti di dolci, castagne e zucchero filato sistemati in via Roma, una giornata campale.

Quando qualcuno “piange” pubblicamente per la scomparsa di molti quotidiani cartacei e demonizza gli organi d’informazione on line si ricordi di questo “servizio” svolto dai giornalisti di questo quotidiano cartaceo. La cosa che aggrava la situazione e che viene segnalata dagli stessi operatori commerciali, imbufaliti per questa assoluta mistificazione della realtà, è che un giornalista della redazione roveretana dell’Adige ed anche il ben noto fotografo sono stati visti in centro ieri, nel corso di uno dei pomeriggi più affollati dell’era Covid e post Covid.

Risultato? Viene pubblicata sul giornale odierno una foto palesemente vecchia (si nota chiaramente la pavimentazione bagnata quando ieri non ha mai piovuto ed era tutto asciutto), dove viene mostrata una via poco frequentata quando basta e bastava scorrere i social per verificare personalmente che il flusso di gente nelle ore (chiaramente quelle centrali della mattina e del pomeriggio), non solo di sabato 30 ottobre ma anche di domenica 31 ottobre, erano affollate e piene di gente, con allegri travestimenti a tema e colorati costumi e maschere.

Nel breve testo fra il resto pieno di refusi e di imprecisioni (Naale invece di Natale, le grandi “catante” invece che “catene”, solo per citare i più clamorosi), che denotano l’attenzione nello scrivere, l’anonimo articolista (che non ha avuto neppure il coraggio non di firmare ma neppure di siglare il glorioso capolavoro giornalistico, come avviene normalmente) calca volutamente la mano per far passare una falsità e scrive più volte “le aziende hanno preferito tenere le serrande abbassate”…. “i piccoli imprenditori hanno preferito rilassarsi a casa invece che aprire bottega”, concludendo con un’affermazione che suona come una beffa se formulata da chi riceve uno stipendio di svariate migliaia di euro al mese e, senza verificare le proprie informazioni e neppure guardare la realtà con occhi obiettivi, si permette di scrivere “perchè nessuno ci ha creduto e, a parte le grandi catante (sarebbero le catene) i negozianti hanno preferito riposare in attesa di tempi migliori”.

Scritto nei confronti di una categoria che tra lockdown, limitazioni agli orari di apertura, è reduce da 18 mesi di ingressi contingentati nei punti vendita, alle prese con un drastico calo dei consumi in questa tremenda era pandemica, suona come un insulto. Pare anche che quanto successo potrebbe avere uno strascico legale, infatti non è intenzione dei commercianti lasciar perdere quanto successo.

Sulle due giornate e sul successo dell’evento organizzato dall’unione commecianti mette una pietra tombale anche il presidente dei ristoratori e vice presidente di Confcommercio Marco Fontanari che sulla sua pagina facebook scrive: “Esprimo un vivo ringraziamento a tutti gli operatori che hanno contribuito al successo della diciottesimo edizione di “ shopping aspettando Halloween “ !! Un grande successo di pubblico dopo mesi di difficoltà e restrizioni! Bello vedere la nostra Rovereto viva e vivace come giusto che sia … Un grazie sincero anche alle migliaia di residenti e visitatori che ci hanno sostenuto con la loro presenza in questo fine settimana !!”