Paura in val di Sole, incendio distrugge abitazione. Al lavoro per 20 ore i vigili del fuoco

L’allerta è scattata nella notte fra sabato e domenica e ha visto impegnati i vigili del fuoco volontari di Caldes insieme ai colleghi di Malé, Cis, Cles, Livo, Cavizzana, Terzolas, Croviana, Rabbi e Monclassico per oltre 20 ore.

A prendere fuoco è stato il tetto di una mansarda a Bozzana, frazione di Caldes. Solo l’impegno di quasi un centinaio di uomini della protezione civile ha permesso che le fiamme non si estendessero al maso e alle case vicine.

Nel momento dello scoppio dell’incendio per fortuna all’interno dell’abitazione non c’era nessuno. Non ci sono dubbi sull’innesco dell’incendio che è partito dalla mansarda per poi espandersi al tetto, anche se come spesso succede, pare non sia da impurare al malfunzionamento della canna fumaria.

I danni risultano ingenti, la mansarda e il tetto sono stati completamente distrutti e l’intera struttura per il momento è inagibile.

L’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area è terminato intorno a mezzogiorno. Oggi è previsto un nuovo sopralluogo per capire cosa abbia scatenato l’incendio devastante.

