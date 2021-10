Vigili del fuoco insultati e minacciati mentre prestano soccorso. In Trentino succede anche questo

Dicevano che quando tutto sarà finito, tutto sarà diverso. Che dopo i lockdown saremmo stati migliori, più sereni, buoni e pronti ad aiutare il prossimo. Che l’umanità sarà migliore, più unita e solidale, quasi fraterna. Una nuova consapevolezza insomma, un nuoto stile di vita fatto di cuoricini e smile. Yuval Noah Harari, tra i più importanti storici contemporanei, si era persino spinto a dire “Scegliendo tra varie alternative, dovremmo chiederci non solo come superare i pericoli immediati, ma anche in che tipo di mondo vivremo quando la tempesta sarà passata. Certo, la tempesta passerà, il genere umano sopravvivrà, molti di noi saranno ancora qui, ma vivremo in un mondo diverso”. Pubblicità Pubblicità

E viene da chiedersi cosa sia rimasto dei canti sui balconi degli arcobaleni sui cartelli, quando le cronache mostrano le violenze continue dei no vax, dei no green pass, della criminalità, e dei social dove dopo i lockdown i fenomeni e leoni da tastiera sono aumentati al quadrato mostrando la desolazione e la tristezza della nostra società. Un paese, il nostro, troppo spesso in balia di sparute minoranze che bloccano e recano danno al resto del paese.

Se a questo aggiungiamo che ci attende un periodo di crisi, rinunce e limitazioni, il quadro è completo. In realtà la sensazione è che na parte della nostra società sia oltremodo peggiorata diventando rabbiosa, invidiosa e sempre alla caccia di un colpevole. Una sorte insomma di resa dei conti.

E quanto successo ieri in val di Non parrebbe essere la conferma di una branchia della nostra società che ormai è completamente impazzita.

Pubblicità Pubblicità



Il motociclista stava salendo lungo la Strada Provinciale 73 verso Cunevo insieme a un amico, anche lui in moto, quando in curva ha perso il controllo del mezzo, è scivolato a terra per poi finire la sua corsa contro un’automobile con a bordo una coppia di anziani che stava sopraggiungendo in senso opposto.

Il centauro è finito al santa Chiara con alcune fratture ma non è in pericolo di vita. La cosa incredibile è che durante l’intervento di soccorso i vigili del fuoco di Denno siano stati insultati e minacciati da aluni automobilisti costretti a rimanere in coda fino alla fine delle operazioni di soccorso.

I Vigili del Fuoco volontari di Denno, tramite Facebook, hanno poi voluto lanciare un messaggio ai propri concittadini.

«Ricordiamo che per la sicurezza nostra, vostra e degli infortunati alle volte è necessaria la chiusura temporanea della strada – scrivono i Vigili del Fuoco –. Arrabbiarsi ed inveire contro di noi, oltre a non essere giusto nei nostri confronti e di chi è coinvolto nell’incidente, non farà velocizzare le operazioni di ripristino della normale circolazione. Siamo Vigili del Fuoco volontari, lasciamo il nostro lavoro e le nostre famiglie per aiutare gratuitamente il prossimo. Il nostro miglior riconoscimento è un grazie, non un insulto!».

E dovevamo tutti diventare più buoni e sereni…