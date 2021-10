In Trentino e in Italia situazione migliorata grazie ai vaccini. In terapia intensiva solo persone non vaccinate

In Trentino l’incidenza ogni 100 mila abitanti sale a 55,4 casi. (erano 38 la scorsa settimana)

L’anno scorso nello stesso periodo stava scattando il secondo lockdown con il coprifuoco alle 22.00 e il 50% di DAD nelle scuole con i bar chiusi alle 20.00

Oggi, grazie soprattutto al green pass non c’è nessuna limitazione e l’economia sta risalendo velocemente. Non è forse un caso che imprenditori, artigiani, industriali e commercianti dopo l’entrata in vigore del green pass abbiano cominciato a lavorare bene e sia tornato l’ottimismo insieme alla consapevolezza che non si chiuderanno più le aziende.

Pubblicità Pubblicità

Lo spauracchio della pressione sugli ospedali grazie ai vaccini è stato eliminato, le classi in quarantena sono solo 7 (l’anno scorso il 50% della classi era in DAD).

Oggi negli ospedali trentini sono ricoverati solo 18 i pazienti (erano un centinaio nello stesso periodo del 2020) di cui 2 in rianimazione di 52 e 70 anni, entrambi non vaccinate. L’anno scorso cominciavano ad essere una decina al giorno con le terapie intensive che cominciavano a riempirsi pericolosamente. E per fortuna non si muore più. I contagi nello stesso periodo erano circa 5 volte di più.

E nel resto d’Italia come va? Elevata l’efficacia vaccinale rispetto ai ricoveri nei reparti non critici con una protezione al 92,4%, nelle terapia intensiva al 94,8%, e rispetto ai decessi 94,3% “anche con variante delta prevalente”.

Pubblicità Pubblicità



E’ quanto indica il Report esteso settimana dell’Iss che integra il monitoraggio settimanale. Il tasso di positività si alza così leggermente, attestandosi all’1,1%.

Intanto la Fda ha autorizzato la somministrazione emergenziale del vaccino Pfizer-Biontech per bambini dai 5 agli 11 anni di età

Resta quindi alta l’efficacia dei vaccini anti Covid, che mantengono una protezione del 77,8% contro l’infezione, del 92,4% contro i ricoveri ordinari, del 94,8% contro il rischio di ricovero in terapia intensiva e del 94,3% contro il rischio di decesso.

E’ quanto rileva l’Istituto Superiore di Sanità nel suo bollettino settimanale di sorveglianza integrata. Questo risultato indica che nel gruppo dei vaccinati con ciclo completo il rischio di contrarre l’infezione si riduce del 78% rispetto a quello tra i non vaccinati.

L’Italia resterà per il momento tutta in zona bianca anche la prossima settimana, ma l’incidenza torna a salire praticamente ovunque e ora il rischio zona gialla si fa più concreto per diverse Regioni.

I dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità di venerdì parlano chiaro: il numero dei contagi sta crescendo di nuovo velocemente, ma non c’è ancora un aumento nell’occupazione dei posti letto in ospedale.

In ogni caso l’incidenza è sempre il primo dato che sale, poi è la volta – dopo qualche settimana – della saturazione delle strutture sanitarie. A livello nazionale l’incidenza sale da 34 casi ogni 100mila abitanti a 46, con un netto balzo in avanti.

Il limite da non superare è quello dei 50 casi ogni 100mila abitanti.

L’occupazione delle terapie intensive e delle aree mediche degli ospedali, in ogni Regione, resta sotto la soglia della zona gialla. In alcuni casi, però, il dato è più alto che in altri: la Calabria è al 9,4% in area medica, comunque lontana dal 15% che è il limite massimo per la zona bianca, con la Provincia di Bolzano – unica a superare quota 100 nell’incidenza – all’8,6%. In terapia intensiva il valore più alto lo hanno le Marche, all’8,1%, pericolosamente vicino alla soglia del 10% da non superare per non finire in zona gialla, poi c’è sempre la Provincia di Bolzano con il 7,5%. Ancora una nota positiva per Basilicata e Valle d’Aosta, che non hanno pazienti Covid in terapia intensiva.