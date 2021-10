La Giuria studentesca dell’Euregio 2021 premia il film Kokon

Quanto è avvincente la trama? Gli attori sono convincenti? Il film riflette il mondo in cui viviamo? Queste sono alcune delle domande che si è posta la Giuria studentesca dell’Euregio, composta da 11 membri, in un’intensa settimana di cinema dal 25 al 29 ottobre al Filmclub Bolzano. A essere scelto tra una selezione di 5 film è stato “Kokon”.

Annullata a causa della pandemia, che ha visto l’edizione 2021 del Festival svolgersi ad aprile solo online, la Giuria studentesca dell’Euregio è stata riprogrammata in sala alla fine di questo mese di ottobre per partecipare al workshop che è stato organizzato per loro per l’edizione numero 34 del Bolzano Film Festival.

Dal programma del festival del cinema di quest’anno, i seguenti lungometraggi sono stati selezionati per la giovane giuria: Beyto di Gitta Gsell, Kokon di Leonie Krippendorff, Crescendo #makemusicnotwar di Dror Zahavi, Sole di Carlo Sironi e Regina di Alessandro Grande.

Oltre al loro lavoro come giurati, i giovani provenienti da tutte e tre le parti dell’Euregio si sono fatti un’idea del lavoro di analisi, critica e storia del cinema in un workshop approfondito.

I giovani sono stati accompagnati durante questa settimana di cinema da Arnold Schnötzinger della redazione culturale di Ö1, Maria Rita Lupi e Irene Egger. Tra le altre cose, era in programma una visita al Cine Chromatix di Merano.

La giuria studentesca, riunitasi al Filmclub di Bolzano, ha scelto come miglior film secondo il proprio giudizio “Kokon”. Il film premiato è stato proiettato in seguito. Questa la motivazione della giuria studentesca: “Abbiamo deciso di premiare un film che secondo noi tratta temi attuali e importanti senza banalizzarli. I tabù vengono affrontati in modo aperto e realistico. Le attrici protagoniste interpretano le emozioni in modo credibile. Risaltano particolarmente il montaggio, la scelta della gamma di colori e lo stile di ripresa. La metafora di base viene sottolineata da una colonna sonora molto espressiva e, complessivamente, sviluppata tramite immagini coerenti a livello sia visivo che emotivo. Per questi motivi conferiamo il premio della Giuria studentesca Euregio al film Kokon di Leonie Krippendorff”.

La Giuria studentesca dell’Euregio è un progetto del Bolzano Film Festival, sostenuto dall’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e dal Servizio Giovani Bolzano. “L’esperienza della giuria studentesca dell’Euregio al Bolzano Film Festival è un’occasione importante per avvicinare il mondo del cinema a quello dei ragazzi. Si tratta di un modo per coinvolgere gli studenti in una realtà come quella cinematografica che può dare grandi stimoli e ispirazioni e che dai giovani trae nuova linfa” sottolinea l’assessore alla cultura e all’istruzione della Provincia autonoma di Trento Mirko Bisesti.

Ecco gli 11 membri della giuria studentesca dell’Euregio Jonas Breitenberger, San Pancrazio – Realgymnasium Merano, Linda Demetz, Bressanone – Fachoberschule für Tourismus, Bolzano; Letizia Gabardi, Trento – Liceo linguistico “S.M. Scholl”, Trento; Sara Gilli, Trento – Liceo linguistico “S.M. Scholl”, Trento; Alina Graber, Schwaz – Ferrarischule Innsbruck; Simon Köchler, Stans – Ferrarischule Innsbruck; Ilvi Pernstich, Fiè allo Sciliar – Ferrarischule Innsbruck; Lisa Marmsoler, Castelrotto– Fachoberschule für Tourismus, Bolzano; Lara Sönser, Innsbruck – Ferrarischule Innsbruck, Anna Zamignan, Egna – Liceo linguistico “S.M. Scholl”, Trento; Arianna Zanier, Trento – Liceo linguistico “S.M. Scholl”, Trento.