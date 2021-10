Baby gang aggredisce e rapina 14 enne alla stazione dei treni di Trento

Brutto episodio quello successo alla stazione dei treni di Trento ieri pomeriggio alle 14.30. Un 14 enne, appena sceso dalla corriera proveniente da Levico Terme dove frequenta l’istituto alberghiero, è stato aggredito e rapinato da una decina di coetanei.

Appena sceso dal mezzo il 14 enne di Trento si stava intrattendo con un conoscente quando un altro ragazzino gli ha strappato cuffiette e hi -pod.

Dopo un’accesa discussione il «ladro» ha deciso di rendere le cuffiette ma non il resto. A questo punto il 14 enne ha deciso di non insistere oltre e di non chiedere la restituzione dell’Hi-pod.

Pubblicità Pubblicità

Il ragazzino si stava allontanando pensando che la cosa fosse terminata li, quando è stato richiamato dal coetaneo. Pensando che volesse rendergli l’hi-pod ha fatto marcia indietro ma dopo pochi metri si è trovato accerchiato da una decina di ragazzini che hanno cominciato a minacciarlo e strattonarlo nel tentativo di rubare il suo zaino e il suo borsello contenente il portafoglio.

Il ragazzo, spaventato, dopo essersi liberato dalla presa dei suoi rapinatori ha mollato le cuffiette e si è dato alla fuga.

Lo stesso ha chiesto aiuto ad un operatore della Trentino Trasporti che è stato testimone dell’aggressione. L’uomo però ha preferito non intervenire. Un passante invece ha allertato telefonicamente le forze dell’ordine.

Pubblicità Pubblicità



Il ragazzo insieme alla madre si è recato a fare denuncia presso la Questura di Trento che da subito ha cominciato le indagini. Non dovrebbe essere comunque difficile risalire ai bulli anche perché in quel luogo ci sono telecamere di sorveglianza che hanno ripreso tutto.

Il ragazzo aggredito durante la colluttazione ha anche sentito chiamarsi fra di loro alcuni bulli con i loro nomi e ha dichiarato di essere in grado di riconoscerli quasi tutti.

La madre ha denunciato il fatto anche sui social: «Un grossissimo spavento ma per fortuna si sono limitati a trattenerlo, minacciarlo e derubarlo ma non lo hanno pestato in gruppo. Non che questo renda il fatto meno grave ma almeno non ha rischiato di finire in pronto soccorso. Spero che la polizia possa identificare il gruppetto e soprattutto che non accada di nuovo»

La mamma non è stato molto tenera nei confronti dell’operatore della Trentino Trasporti che ha tenuto un comportamento da «Ponzio Pilato»: «Non so perché non sia intervenuto – scrive la mamma – probabilmente sarà esausto per la situazione è chissà che magari in passato non sia già intervenuto per fatti analoghi e sia studo di rischiare. Io personalmente non sarei in grado di star ferma però vabbè. Non è mia intenzione denunciarlo ma forse avrebbe potuto almeno cercare la Polfer».