Dopo le manifestazioni «No Vax» boom di contagi e ospedali in crisi a Trieste. Alcuni sono finiti anche in rianimazione

Liberi. Certo. Ma di finire negli ospedali, nei reparti di rianimazione o peggio. Ed ora gli ospedali covid di Trieste sono al collasso. Gli assembramenti dei No green pass, in buona parte persone non vaccinate, stanno producendo a quanto pare conseguenze pesanti anche sul Pronto soccorso di Trieste.

Franco Cominotto, direttore della Struttura complessa Ps e Medicina d’Urgenza di Cattinara e Maggiore, informa di un «netto incremento» degli accessi a partire da giovedì 21 ottobre. «Siamo passati da uno-due percorsi di casi sospetti Covid a tre-quattro ricoveri giornalieri» – – spiega il direttore.

Area covid, zona rossa. C’è questa scritta da oggi al secondo piano della “Palazzina infettivi” dell’ospedale Maggiore di Trieste, dov’è stato allestito un nuovo reparto per malati di media gravità. Sarebbero oltre 70 i pazienti Covid ricoverati dopo la manifestazioni NoVax- no green pass.

Pubblicità Pubblicità

“Le notizie che giungono dal pronto soccorso non sono certo confortanti – Spiega il direttote Riccardi -. Da questa mattina una decina di persone si trova in lista di attesa e nelle prossime ore una parte sarà sicuramente accolta all’interno del reparto”.

“Dalle informazioni che ci giungono – ha concluso – oltre il 90% dei pazienti ricoverati non risulta vaccinato. Il rimanente è composto da persone molto anziane o fragili che sono ancora in attesa della terza dose del vaccino o l’hanno fatta da poco tempo”.

Nella giornata odierna in Friuli Venezia Giulia su 6.036 tamponi molecolari sono stati rilevati 248 nuovi casi di Covid con una percentuale di positività del 4,11%. Sono 13 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 61 i pazienti ospedalizzati negli altri altri reparti.

Pubblicità Pubblicità



Per via delle manifestazioni no vax ci si attende un incremento dell’afflusso nei prossimi giorni, spiega il primario Roberto Luzzati.

L’età dei pazienti va perlopiù dai 50 ai 60 anni, spesso con patologie concomitanti come obesità, diabete e ipertensione. Tra i non vaccinati, soprattutto quelli che sono passati per la terapia intensiva, alcuni si pentono. Altri invece rimangono convinti della propria scelta e temono che i medici li vaccinino di nascosto in ospedale.

Sul ruolo delle manifestazioni di questi giorni nell’incremento dell’epidemia a Trieste, Luzzati è preoccupato. Il suo appello è molto chiaro e diretto in particolare ai non vaccinati: “In condizioni di assembramento, indossate la mascherina!”.

Infine un altro appello: prenotarsi subito per la terza dose, la seconda in caso di vaccinazione con Johnson e Johnson. Lo possono fare tutti i fragili e gli ultrasessantenni a sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale.