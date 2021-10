Dopo il concerto di Vasco ipotesi nuovo stadio nell’area di san Vincenzo. I biglietti invenduti potranno essere usati per altri concerti

Nell’ultima seduta del consiglio provinciale di ieri, una mozione e una interrogazione erano dedicate al concerto di Vasco Rossi che si terrà a Trento il 20 maggio 2022 presso l’area di san Vincenzo.

Ambedue sono state respinte dalla giunta. Quella di Sara Ferrari (PD), respinta con 12 sì, 18 no e un astenuto De Godenz (UpT), impegnava la Giunta a non effettuare alcuna infrastrutturazione permanente per apprestare la Trentino Music Arena per il concerto di Vasco Rossi, ma di realizzare solo interventi provvisori e facilmente reversibili, al fine di non condizionare le future progettualità della comunità di Mattarello su quell’area.

Il presidente Fugatti ha detto che il parere della Giunta sulla mozione è contrario, anche se con Sara Ferrari si è cercato un compromesso. La Pat però non ha alcun intenzione di decidere cosa si farà di quell’area, ma su questo terreno si è manifestata la possibilità di fare il concerto di Vasco Rossi per il quale si faranno solo le opere minimali.

Un evento importante di promozione per il Trentino. Poi ciò che si farà in futuro per quell’area di 27 ettari si deciderà: si potrebbe dedicarla ai concerti, o destinarla all’esercito o per lo sport. Sport che potrebbe sposarsi con l’idea di una Trentino Music Arena. Il dibattito col territorio ci dovrà essere, ma la Giunta ha il dovere di dire che lì ci sono 27 ettari a disposizione. Ci può essere anche la soluzione del nuovo stadio che però potrà essere realizzato solo con la partecipazione dei privati.

Per quanto riguarda l’interrogazione del consigliere Paolo Zanella l’assessora Zanotelli, a nome della giunta, ha affermato che la convenzione stabilisce che una quota dei biglietti eventualmente invenduti a Trento possano essere utilizzati dal concessionario per altri concerti nell’area Euregio e nel resto d’Italia. Quindi non ci sarà nessuna perdita da parte della provincia autonoma di Trento.

La scelta di coprire le spese di ospitalità deriva dal fatto che Trento potrà ospitare le prove e la data zero, che si tiene uno o due giorni prima del concerto. La mostra potrà aumentare l’attrattività turistica. I benefici, ha concluso, sono riconducibili alle ricadute di immagini e ai 120 mila persone e 15 mila per la data zero. Le valutazioni sono in costante aggiornamento.

