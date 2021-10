Visita a Palazzo Geremia del Primo ministro del governo tibetano in esilio Penpa Tsering

Cordiale incontro oggi tra il vicesindaco Roberto Stanchina, in rappresentanza del Sindaco Franco Ianeselli, e il Primo Ministro del Governo tibetano in esilio Penpa Tsering attualmente in visita ufficiale in Trentino.

Il vicesindaco – nell’accoglierlo a Palazzo Geremia – ha sottolineato come “sia un onore ospitare la prima carica politica tibetana. E’ una strada che continua – dopo l’incontro di qualche anno fa con il Dalai Lama – per una città che vuole fare della pace e dell’accoglienza la sua missione. Oltre tutto c’è un legame forte che ci unisce dal Tibet perché siamo due terre di montagna”.

Il Premier Tsering ha replicato che “il sistema di autonomia del Trentino Alto Adige è un esempio del fatto che affrontando i problemi con il dialogo e la compassione, valori fondanti della nostra cultura, i rapporti con il governo centrale possono essere buoni e costruttivi. In Tibet invece siamo privati della libertà perché il governo cinese a parole dice di volere l’armonia ma poi impone la sua egemonia con la forza”.

Il Primo Ministro è stato accompagnato, oltre che da Roberto Pinter, presidente dell’Associazione Trentino for Tibet che ha organizzato la visita, anche da Chhime Rigzen, rappresentante a Ginevra del Dalai Lama e del Governo tibetano in esilio in Europa, Kalsang Dechen, presidente della Comunità tibetana in Italia, Tenzin Khando e Luciana Chini dell’associazione TfT.

La minoranza tibetana si è data da tempo una rappresentanza democratica. Si è infatti costituito un Parlamento dei tibetani in esilio che viene eletto da tutti i tibetani nel mondo, purtroppo non dai tibetani che vivono in Tibet vista l’oppressione del governo cinese.

I tibetani eleggono anche direttamente il Sikyong (Premier) che presiede il Governo in esilio e che proprio da pochi mesi è Penpa Tsering, esponente laico e parlamentare. L’Associazione Trentino for Tibet oltre a battersi per i diritti umani e per l’autonomia dei tibetani sostiene anche dei progetti umanitari che sono stati finanziati dalla Provincia e dalla Regione.

