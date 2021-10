Una serie su Dante Alighieri inaugura la nuova stagione di History Lab

A partire dalla settimana prossima nuove storie, personaggi e approfondimenti andranno in onda su History Lab, canale 602 del digitale terrestre e in streaming su hl.museostorico.it.

Non poteva mancare nel 700esimo anniversario dalla morte del Sommo Poeta una serie a lui dedicata. Ecco quindi che la nuova programmazione inizia il primo novembre con “Dante Alighieri, che in mezzo a noi rivive” prodotto realizzato con il contributo del Comune di Trento.

Molte delle nuove proposte sono il frutto della collaborazione tra Fondazione Museo storico del Trentino e altre istituzioni attive sul territorio. È il caso per esempio di “Sguardi: dalla rassegna al festival” un programma realizzato in collaborazione con il Ram Film Festival – Fondazione Museo civico di Rovereto, eccellenza nell’ambito del cinema archeologico.

Ed è anche il caso de “Il castello” una docu-serie alla scoperta del Museo Storico Italiano della Guerra.

“Sguardi sulla montagna” è invece il frutto di una partnership con la SAT – Società degli alpinisti tridentini e riflette sul significato “dell’andar per monti” in Trentino, con un viaggio nel tempo, dalla “scoperta delle Dolomiti” ai giorni nostri. Tornano inoltre le storie di coppie di lunga data di “E vissero felici e contenti”, le testimonianze di “History Lab incontra” e le esplorazioni sul territorio de “I Lab”.

Le nuove proposte andranno in onda ogni sera (alle 21 e alle 22.30) e in replica il giorno successivo alle ore 7 e alle ore 15. Tutte le novità verranno anche caricate sul canale YouTube della Fondazione Museo storico del Trentino al link https://www.youtube.com/museostorico

Di seguito la programmazione nel dettaglio – Lunedì, ore 21 e 22.30, DANTE ALIGHIERI, CHE IN MEZZO A NOI RIVIVE (prima puntata: 1 novembre). Dal 1896 la statua di Dante caratterizza il parco davanti alla stazione di Trento. Partire da questo monumento per andare alla ricerca delle tracce dantesche in Trentino significa scoprire i valori che la figura del più grande poeta italiano ha assunto nelle varie epoche storiche per una terra di confine.

Mentre i versi della Divina Commedia risuonano in luoghi simbolici, un gruppo di esperti ci guiderà attraverso storia, arte e politica.

Un programma di Elena Galvani, Jacopo Laurino, Pietro Marsilli, Marco Rauzi e Elena Tonezzer.

Una produzione Fondazione Museo Storico del Trentino con il contributo del Comune di Trento.

Martedì, ore 21 e 22.30, E VISSERO FELICI E CONTENTI (prima puntata: 2 novembre).

Incontrarsi e conoscersi, amarsi e innamorarsi, rimanere insieme per sempre, affrontare le difficoltà, e trovare la forza per ricominciare.

“E vissero felici e contenti” racconta la storia del Trentino dell’ultimo secolo attraverso testimonianze di eccezionali coppie over ‘70 che hanno deciso di aprirsi e raccontare la loro vita insieme. Dalle loro parole, dai loro racconti e dai loro aneddoti, vedremo come è cambiato il territorio, le abitudini e il modo di vivere.

Un programma a cura di 5k Videoproduction con la partecipazione di Marco Pomarolli, una produzione Fondazione Museo storico del Trentino.

A seguire, STORIE DI RICERCA. Cosa significa concretamente fare ricerca? Che cosa fa un ricercatore? Di quali strumenti si avvale e con chi lavora? Con il progetto Storie di Ricerca, Ilaria Ampollini ha chiesto ai ricercatori e alle ricercatrici dell’Università di Trento di raccontare il loro lavoro quotidiano, il rapporto con la produzione di conoscenza e l’idea di futuro.

Un progetto di ricerca CLaSTer (Come Lavora la Scienza). Dialoghi tra Università e Territorio (2017-2020), finanziato dalla Provincia autonoma di Trento (bando STAR). Idea e sviluppo del progetto di Ilaria Ampollini, una realizzazione Origami Videography, musiche di Carlo Nardi.

Mercoledì, ore 21 e 22.30, SGUARDI SULLA MONTAGNA (prima puntata: 3 novembre).

A 150 anni dalla nascita della Società degli Alpinisti Tridentini (SAT), fondata a Madonna di Campiglio nel 1872, il nuovo programma di History Lab “Sguardi sulla montagna” riflette sul significato “dell’andar per monti” in Trentino e nelle Dolomiti.

Un viaggio nella storia, dalla “scoperta delle Dolomiti” ai giorni nostri, attraverso le principali trasformazioni che hanno interessato l’associazionismo sportivo, l’alpinismo e l’escursionismo.

Un programma a cura di Alessandro De Bertolini, Michele Toss, Lorenzo Pevarello, Riccardo Decarli, Armando Tomasi, Anna Facchini, una realizzazione 5k Videoproduction, una produzione Fondazione Museo storico del Trentino in collaborazione con SAT Società degli Alpinisti Tridentini.

Giovedì, ore 21 e 22.30, HISTORY LAB INCONTRA (prima puntata: 4 novembre).

Un format che parla di incontri: quelli della redazione di History Lab con chi fa divulgazione in ambito storico e nelle discipline affini a livello nazionale e internazionale. Un format che parla di passioni professionali e prodotti culturali.

Un programma a cura di Sara Zanatta, una realizzazione Motion Studio in collaborazione con Busacca Produzioni Video, una produzione Fondazione Museo storico del Trentino.

Sempre di giovedì, in date successive, I LAB (prima puntata: 11 novembre).

Prosegue, in una veste completamente rinnovata, la prima serie realizzata da History Lab, ormai dieci anni fa. Nelle nuove puntate continuiamo a conoscere associazioni culturali, istituzioni e realtà che animano il panorama storico-culturale trentino. Tre puntate, realizzate con il sostegno del Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali della Provincia autonoma di Trento, sono dedicate agli Istituti culturali cimbro, ladino e mocheno, alla loro storia e peculiarità.

I Lab sono un programma a cura di Matteo Gentilini, Alice Manfredi e Sara Zanatta con la collaborazione di Chiara Limelli. Una realizzazione Busacca Produzioni Video, una produzione Fondazione Museo storico del Trentino.

Venerdì, ore 21 e 22.30, IL CASTELLO (prima puntata: 5 novembre).

Il Castello è una serie televisiva dedicata ai professionisti che lavorano dentro un importante istituzione culturale: il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto.

Oggetti, cimeli e allestimenti sono presentati e raccontati attraverso il punto di vista e il lavoro di chi ogni giorno si impegna per rendere questo importante spazio culturale un luogo stimolante, interessante e anche istruttivo per i suoi tanti visitatori.Un museo moderno è un piccola galassia che si muove e vive anche al di fuori delle sue sale, un luogo grande quanto le sue relazioni e la sua storia. La serie è anche un viaggio alla scoperta della rocca che ospita una delle più antiche istituzioni italiane dedicata alla storia militare.

Regia e sceneggiatura di Andrea Andreotti, fotografia di Matteo Scotton, musiche di Carlo Nardi, coordinamento di produzione di Sara Zanatta e Matteo Gentilini, una co-produzione Fondazione Museo storico del Trentino e Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto.

Sabato, ore 21 e 22.30, SGUARDI: DALLA RASSEGNA AL FESTIVAL (prima puntata: 6 novembre).

History Lab da anni racconta non solo la Storia ma anche i linguaggi che la rendono accessibile a tutte e tutti, come ad esempio il cinema, e lo fa coinvolgendo enti e persone che fanno cultura sul territorio. In queste puntate conosceremo da vicino una manifestazione nata a inizio anni Novanta come Rassegna internazionale del cinema archeologico. Dopo 32 anni sono cambiate tante cose, a partire dal nome RAM film festival, un acronimo che racchiude 3 parole: Rovereto Archeologia Memorie. Abbiamo incontrato le organizzatrici, le giurie, gli ospiti e ci siamo fatti raccontare come sono andate le 5 giornate di Festival di quest’anno.

Un programma a cura di Alice Manfredi, Matteo Gentilini e Sara Zanatta. Una realizzazione Motion Studio con la partecipazione di Graziano Galvagni, una produzione Fondazione Museo storico del Trentino in collaborazione con RAM Film Festival.

Domenica, ore 10, 15 e 20.30, HISTORY LAB REPLAY. In successione le repliche delle prime serate della settimana.