Trovato il cadavere della donna ricercata per l’omicidio delle due figlie

È stato individuato ieri pomeriggio, nel fiume Adige, il corpo di Sachithra Dewendra di 34 anni nata nello Sri Lanka, la mamma delle due bambine trovate ieri senza vita nella casa accoglienza di Porto San Pancrazio.

Le ricerche dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile erano cominciate subito e, dalla tarda mattina di ieri, erano arrivati anche i Sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Le indagini hanno intanto confermato che le due bambine di 3 e 11 anni sono state soffocate dalla mamma.

“Il ritrovamento del corpo senza vita della mamma è un epilogo al quale eravamo pronti – commenta il sindaco di Verona Federico Sboarina –, ma non per questo meno doloroso. Una tragedia dalle proporzioni immani, una vicenda personale che ha comprensibilmente scosso non solo la nostra comunità ma tutto il Paese. In queste ore abbiamo ricostruito assieme al nostro personale quanto successo ieri mattina, per agevolare nel frattempo le indagini. Prima dell’orario scolastico, la donna aveva riferito all’operatrice sociale che le figlie non si sentivano bene e che non sarebbero andate a scuola, chiedendo di lasciarle dormire e di avere un anti influenzale da somministrare. L’operatrice, dopo un po’ che non vedeva nessuno uscire dalla stanza, era entrata per controllare, aveva visto le bimbe a letto e la luce accesa del bagno. Pensando che la mamma fosse nella toilette era uscita, rientrando dopo poco per chiamarla. Non ricevendo alcuna risposta era entrata in bagno, dove non c’era nessuno. Avvicinandosi alle bimbe le ha così trovate senza vita. La finestra era aperta e probabilmente la mamma se ne era andata da lì”.

A scoprire l’orrore, nella mattina di martedì 26 ottobre, è stata una delle educatrici della casa d’accoglienza.

Le bambine erano ancora nel loro lettino in pigiama, senza alcun segno di violenza ma prive di vita. Subito è scattato l’allarme alla Questura di Verona ed al 118.

Gli uomini della Questura hanno subito rintracciato il padre delle bambine, che risiede sempre nella zona di Porto San Pancrazio. L’uomo è stato sentito dagli inquirenti ma anche lui non avrebbe saputo spiegare cosa possa essere accaduto.

La donna era stata accolta nel servizio di assistenza a vittime di violenze famigliari – proprio per i comportamenti del marito – nel 2020 dai servizi sociali del Comune di Verona e, dopo essere stata ospitata con le due figlie in una comunità in centro a Verona, da gennaio era stata inserita nel progetto della casa di accoglienza «Porto delle donne», una struttura dotata di piccoli appartamentini (una o due camere ed una cucina) per donne e figli.

Gli inquirenti hanno sentito anche le assistenti sociali che seguivano la donna e le figlie, le quali hanno detto di non aver colto alcun segnale di depressione o di malessere della donna.

Le due bambine andavano regolarmente a scuola e lei, non lavorando, aiutava nelle faccende della casa d’accoglienza.