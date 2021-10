Presentato il progetto “Cles Pulita”: dai bambini un monito per rispettare l’ambiente

“Cles Pulita” – Rispetta Cles e l’ambiente – questo è il titolo del nuovo progetto presentato a Palazzo Assessorile mercoledì 27 ottobre scorso, che ha portato alla realizzazione di un opuscolo informativo, dei videoclip, ed uno spot promozionale interpretato dal superlativo Lucio Gardin, che andranno trasmessi e condivisi sulle tutte le piattaforme social.

Nel flyer sono stati inseriti quattro slogan pensati dai ragazzi delle medie e del C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi), con titoli che risultano veramente d’effetto, per stimolare un corretto smaltimento e un efficace riciclo dei rifiuti.

Ad esporre il progetto il Vicesindaco ed Assessore al territorio e ambiente Massimiliano Girardi: “Questo progetto nasce dall’esigenza di sensibilizzare i clesiani e le persone che abitualmente frequentano Cles per lavoro, per studio o per necessità, sul problema dei rifiuti. L’idea era nata già durante la precedente legislazione, specie dopo le innumerevoli segnalazioni dei cittadini sui rifiuti abbandonati. Cles è una cittadina generalmente pulita, ma proprio per questo non dobbiamo abbassare la guardia, anzi, dobbiamo migliorare sempre di più.

Inizialmente si pensava di affidare i lavori ad una agenzia esterna, ma poi, grazie al prezioso spunto dell’Assessore Cristina Marchesotti, si è deciso di realizzare il progetto ‘in house’ (cioè in casa), grazie anche all’appoggio di Rosaria Aliprandini e Veronica Gebelin, coinvolgendo i ragazzi del C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi), e i bambini della scuola elementare guidati dalla Dott.ssa Lorenza Dallago, responsabile del progetto Scar – Scuola di cittadinanza attiva dei ragazzi.

I bambini si sono sentiti subito coinvolti, e si sono rivelati severi giudici nei confronti degli adulti dai comportamenti sbagliati. I bambini stanno molto attenti; purtroppo sono i ragazzi delle superiori che non rispettano le regole, vogliamo renderli più consapevoli. Chi lascia rifiuti domestici nei cestini spesso non lo fa intenzionalmente, ma per ignoranza, non sapendo che queste azioni creano dei costi supplementari che poi vengono addebitati a tutta comunità”.

L’Assessore alle politiche sociali Cristina Marchesotti approfondisce: “Il flyer del progetto è stato curato, pensato e ragionato dettagliatamente. La grafica è stata realizzata da Leonardo Moggio, ed è stata stampata in ‘Alta leggibilità’ appositamente per persone con difficoltà visive, come gli anziani.

Il progetto è stato finanziato col budget riservato al ‘Piano giovani di zona’, e vi hanno preso parte le classi 5e dell’Istituto Comprensivo, che hanno realizzato, con competenza e capacità, congiuntamente ai ragazzi del C.C.R., i video, visibili sul sito dell’Istituto, oltre ad altri mini-video che saranno presenti solamente sul sito.

Chiara Cortellini e Cristina Datres hanno curato il design del flyer e delle tabelle con gli slogan che verranno posizionate in punti strategici del paese.

Questo lavoro, dall’alto valore educativo, è strettamente legato alle attività inserite nell’Agenda 2030, con lo scopo di sensibilizzare la comunità, considerando che a Cles la popolazione durante il giorno si raddoppia, e di conseguenza aumentano anche i rifiuti. Per un’azione più incisiva i video verranno proiettati al cinema prima del film e come apertura di altri eventi sociali”.

Rosaria Aliprandini, che ha curato il progetto in collaborazione con Giulia Stringari della Pro Loco di Cles, spiega che il flyer sarà distribuito anche in lingua araba, inglese e francese; la traduttrice è Nada Backos. Rosaria rende noto che per le persone senza mezzo proprio che devono recarsi presso il C.R.M., il bus diretto a Tuenno si fermerà anche lì.

A questo proposito Max Girardi specifica che per coloro che sono impossibilitati a consegnare i rifiuti differenziati presso il Centro Raccolta, sarà attivo il servizio di raccolta porta a porta. Girardi prosegue: “Recentemente sono stati tolti alcuni bidoncini, ma solo per essere sostituiti da nuovi con il logo del Comune, ed avranno una copertura che, speriamo, scoraggi l’introduzione di rifiuti anomali. I cestini in centro invece saranno dotati di ‘cinerino’, dove spegnere i mozziconi di sigaretta.

Nei parchi verranno posizionati dei contenitori appositi, di diversi colori, per la raccolta differenziata. Sono anche state installate nuove ‘Dog Toilet’ (Distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine e relativo deposito) incrementando quelle già esistenti.

Per cogliere in flagrante i trasgressori ricordiamo che sono in funzione le telecamere, perché l’abbandono dei rifiuti è un reato e viene punito con multe salate”.

Conclude Lucio Gardin, interprete del divertente spot: “Sono rimasto stupito dalla collaborazione esistente tra i vari settori, ed era evidente la passione che ci hanno messo i ragazzi, complimenti a tutti! Sono molto contento di questo progetto, e di aver preso parte a questo spot istituzionale, gli slogan creati dai ragazzi sono veramente d’effetto. In più mi sono anche divertito!”

Le foto sono di Luca Nave