Minardi, il selvaggio «Messia» di Trento

È notizia di attualità: l’avvento di Minardi, il neo proclamatosi Messia, reincarnazione di Gesù.(foto) Per coloro che sono ancora perplessi, ricordiamo i recenti eventi, che ne confermano il ruolo.

Come non riconoscere in un miracolo, più volte compiuto, di essere riuscito a percorrere la superstrada della Valsugana in bici, uscendone indenne? La camminata sulle acque sarebbe stata meno impegnativa. E come non notare l’analogia tra la devastazione da lui compiuta di un piano del San Camillo, con la cacciata dei mercanti dal tempio?

Ma la conferma ci giunge dalla coltellata ricevuta al costato, versione nostrana del colpo di lancia del soldato romano quando il predecessore era sulla croce, e dalla successiva resurrezione, che tutti abbiamo potuto constatare pochi giorni dopo in piazza Duomo a Trento.

Pubblicità Pubblicità

Dopo pochi giorni aveva tentato di moltiplicare i pani ed i pesci, pardon…. le biciclette. Ma le cose non erano andate bene ed era stato anche arrestato. Ma dopo solo poche ore ecco il nuovo miracolo: era libero come l’aria

Stupisce che l’istituzione da lui rifondata in quanto re-incarnazione ancora non lo riconosca e lo celebri, nonostante le processioni dallo stesso organizzate attorno alla cattedrale e la doppia personalità uomo – donna che usa una settimana si ed una no, forse a seconda di come va la discussione del Ddl Zan

E speriamo che non ci benedica alla sua maniera. Per i moderni san Tommaso, non resta che attendere la riapertura dell’acqua nella fontana del Nettuno, per assistere alla cerimonia del battesimo. Per i poveri di spirito e privi del dono della fede non resta che invocare il ritorno dei Romani a mettere un po’ d’ordine. Sicuramente una cosa è certa: dalle parti di Trento le reincarnazioni di Ponzio Pilato abbondano.