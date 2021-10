Le leggende nere sul Medioevo: fine del mondo e cintura di castità

Intorno all’anno Mille vi fu in Italia e in Europa una straordinaria rinascita. Tra il XVII e il XVIII secolo, ma soprattutto nel XIX e nel XX, alcuni autori, tra cui l’italiano Giosuè Carducci, inventarono questa pseudo-spiegazione: l’umanità superstiziosa del Medioevo, sarebbe stata colta dal panico per la fine del mondo, negli anni precedenti al Mille, con manifestazioni di follia e ignoranza collettiva.

Dopo il Mille, vedendo che la fine del mondo non era giunta, gli uomini avrebbero abbandonato “la notte medievale e clericale” per dare vita, appunto, ad un prodigioso sviluppo!

Così il giornalista Benito Mussolini, nel 1904, nel suo trattatello intitolato “Dio non esiste” (recentemente riedito: https://fedecultura.ecwid.com/Dio-non-esiste-p155591061):

“La bancarotta della religione può dirsi cominci coll’anno 1000 dell’era volgare. Era fissata a quell’epoca la fine del mondo. Gli interpreti delle Sacre Scritture e della predicazione di Cristo la davano come per certa. La terra avrebbe urtato contro una cometa e, ridotta a polvere, si sarebbe dispersa nelle profondità interplanetarie. Questo sarebbe avvenuto – infallibilmente – alla mezzanotte del 31 dicembre 999. Nella terribile attesa l’umanità cristiana si abbandonò completamente alla paura. Nel dicembre del 999, la paura divenne delirio… Finalmente le ultime ore del 999 passarono senza che la palingenesi fatale producesse i suoi effetti di distruzione e polverizzazione… L’umanità trasse un profondo sospiro di sollievo… E quando l’equilibrio fu ristabilito, si vollero conoscere le ragioni della mancata fine. La Chiesa che, intanto, si era immensamente arricchita, non potendo ammettere il “falso divino” ammise condizionatamente un’errata interpretazione delle “Sacre Scritture” e disse: ‘Mille e non più mille’. La fine del mondo venne cosi rimandata verso il termine del millennio seguente. Ma la spiegazione parve meschina.. Dopo aver sospettato la morte e il cielo, si ritornò alla vita, alla terra. La Religione aveva perduto la maggior parte della sua autorità morale…”.

Narrazioni simili si trovano in tutto il primo Novecento da parte di comunisti, socialisti, radicali… L’intento ideologico è duplice: screditare la Chiesa cattolica, così influente nel medioevo, e demonizzare il passato per celebrare il presente.

La verità storica, però, è altro dalle polemiche ideologiche: nessuno credeva alla fine del mondo, e la rinascita dell’anno Mille inizia già intorno al 950 d.C..

Essa è dovuta alla fine delle invasioni barbariche, alle paci e alle tregue di Dio, alla crescita demografica e a tante nuove invenzioni (i medievali hanno inventato occhiali, finestre, bottoni, orologi…). In quell’epoca, ci fu, al contrario di ciò che racconta Mussolini, un’incredibile sviluppo religioso testimoniato dalle cattedrali romaniche e gotiche, dall’arte, dalla letteratura, eminentemente religiosa (dal Cantico delle Creature di san Francesco sino alla Divina Commedia).

Sul medioevo si raccontano tante altre sciocchezze e menzogne. Ad esempio sulla condizione delle donne:

– che fosse un’epoca in cui si bruciavano milioni di streghe, quando al contrario, nei secoli dell’alto Medioevo furono combattute le credenze proprie delle mitologie germaniche, che accusavo le streghe di causare malattie, tempeste, carestie… mentre il fenomeno riemerse, molto più ridotto di quello che si crede, soprattutto in Germania, ma in età moderna (l’apice è tra il 1590 e il 1640)

–che le spose novelle, fossero in balìa, una volta spose, di un fantomatico ius primae noctis – esistito solo nella penna pruriginosa dei romanzieri –, e costrette a indossare la “cintura di castità” da mariti svitati e prepotenti.

Soffermiamoci sulla cintura di castità: fino a pochi anni or sono, in molte città d’Europa, vi erano musei delle torture “medievali” contenenti una miriade di falsi strumenti di tortura – pera orale, cintura di castità ecc. –, costruiti ad hoc nell’Ottocento per ingannare qualche sprovveduto collezionista e fare soldi con ingenui e ignoranti visitatori.

Si può citare, a tal proposito, un dialogo tra lo storico Alessandro Barbero e Piero Angela. Comincia Barbero: «[La cintura di castità] Non è mai stata un oggetto di uso comune, e comunque è comparso solo dopo il medioevo»; Angela: «Ma allora tutte le cinture di castità che si trovano nei musei?»; Barbero: «Sono dei falsi. Come gli strumenti di tortura che riempiono anche loro musei e castelli. È tutta roba fabbricata nell’Ottocento. Allora il medioevo era di moda, e piaceva immaginarlo come un’epoca truce, sinistra, barbarica. I collezionisti pagavano bene e i falsari si sono messi al lavoro. Del resto i musei più seri ormai se ne sono accorti. A Londra, al British Museum, fino a poco tempo fa era esposta una cintura di castità. Un bel giorno l’hanno tolta e non se n’è saputo più niente» (A. Barbero, P. Angela, Dietro le quinte della storia, Milano, Bur, 2013). Sono andato sul catalogo del British museum ed oggi questo oggetto, presentato per centinaia di anni come un documento storico, è finalmente catalogato come “falsificazione” del XVIII-XIX secolo.

