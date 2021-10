Gestione del personale in SFT, i sindacati: «Solo lettere e dichiarazioni per mascherare l’accaduto»

Fai Cisl e Flai Cgil a stretto giro di posta contestano e smentiscono molti dei contenuti dell’articolo con le ultime dichiarazioni rilasciate da SFT dopo una settimana di assoluto silenzio.

La replica dell‘azienda di Romagnano è stata pubblicata stamane sul nostro quotidiano (Clicca qui per leggerla).

Per i sindacati la replica della direzione di SFT vorrebbe «porre rimedio a quanto accaduto il 21 ottobre e fin da subito denunciato anche a mezzo stampa dai due sindacati: l’ennesimo caso di mancato rispetto di leggi e previsioni contrattuali e di “malagestione” del personale».

L’Azienda – continua la nota dei sindacati – giustifica il comportamento provando a fare credere all’opinione pubblica che la timbratura in uscita (cioè di fine lavoro) servisse a quantificare il tempo impiegato per sistemare il carico.(Purtroppo ci ha creduto anche qualche collega!)

Come mai allora non ha chiesto alle lavoratrici di timbrare nuovamente l’entrata? Perché solo nella giornata di lunedì 25 ottobre, dopo la nostra denuncia a mezzo stampa, è stata consegnata alle otto Signore una lettera dove dichiarava che le ore sarebbero state retribuite? Se la timbratura in uscita fosse servita solo all’Azienda per contabilizzare il tempo di produzione totale sulla commissione (come se non esistessero altri metodi), che senso aveva consegnare una lettera (tre giorni dopo la nostra denuncia) alle lavoratrici che annuncia il pagamento dei 90 minuti? Ovvio, è palese a tutti che il lavoro svolto deve essere retribuito, perché allora in SFT non tutti i giorni viene inviata una lettera a conferma del pagamento delle ore lavorate il giorno precedente. Perché questa volta lo hanno dovuto/voluto fare? hanno forse cercato di rimediare?

«Ribadiamo con fermezza che quanto accaduto è di una gravità inaudita! Obbligando le Signore a certificare l’uscita dal lavoro e contemporaneamente a farle restare per altri 90 minuti su suolo aziendale lavorando senza che nulla certificasse la loro presenza sul posto di lavoro, non hanno garantito nemmeno la copertura assicurativa prevista in caso di incidenti o infortuni, mettendo a rischio le Lavoratrici ma anche l’Azienda. La domanda sorge spontanea, i Soci sono consapevoli delle conseguenze anche penali che avrebbero investito l’azienda se una delle 8 Lavoratrici si fosse fatta male in quei 90 minuti? I Soci approvano tali scelte in merito alla gestione del personale?» – Aggiungono le due sigle sindacali

Inoltre i sindacati segnalano e riscontrano ancora ed anche oggi (28 ottobre) comportamenti anomali: «Ci risulta che proprio stamane la Direzione abbia convocato le Lavoratrici coinvolte, una alla volta, per un colloquio individuale, mettendo le stesse in una pesante situazione psicologica. Alle Lavoratrici è stato chiesto il consenso per registrare l’incontro rifiutandosi però di condividere con le stesse il file. Anche questo è normale?

Ci chiediamo come mai (ieri per oggi) a mezzo stampa l’Azienda ha dichiarato di aver già chiarito ogni cosa con le lavoratrici e il Sindacato. Invece, non solo non ha mai convocato il Sindacato, ma solo oggi ha incontrato le lavoratrici. Perché i colloqui sono stati individuali e non è stato convocato tutto il gruppo se doveva essere solo un chiarimento?»

E ancora: «Abbiamo inoltre letto informativa ufficiale che il Direttore ha inviato ai Soci SFT per spiegare quanto sarebbe accaduto, ove si legge che la colpa dell’errore sul carico non era da attribuire alle otto donne, bensì alla responsabile di linea. Inoltre nella stessa nota ha accusato FAI e FLAI di un presunto accanimento nei suoi confronti. Le Segretarie Negri e Cattani smentiscono la tesi persecutoria del Direttore, “non abbiamo nessun interesse ad attaccare la persona, il nostro unico interesse è difendere i diritti, la salute e la dignità di Lavoratrici costrette a subire ogni giorno un ambiente di lavoro tutt’altro che “sereno, di qualità e ben organizzato”. Se in diverse occasioni siamo state costrette ad intervenire, sempre in questa azienda, è perché i problemi legati alla gestione del personale sono reali e documentati”».