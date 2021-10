Casa «Sebastiano» vince il 1° premio «Arca 10 anni»

ARCA è il primo sistema di certificazione per le costruzioni in legno con elevati standard prestazionali e di sostenibilità e con qualità architettonica, gestita da Habitech, il Distretto tecnologico trentino per l’energia e l’ambiente.

Per celebrare il traguardo dei dieci anni ARCA ha istituito, in collaborazione con la rivista legnoarchitettura | Edicom Edizioni, un Premio per riconoscere e valorizzare i tre migliori progetti certificati tra il 2011 e il 2021, suddivisi in 3 categorie: Residenziale unifamiliare, Residenziale plurifamiliare, Non residenziale.

Più di 100 gli edifici certificati, di cui il 25% circa raggiunge i livelli più alti e ambiti, Gold e Platinum, secondo criteri rigorosi da soddisfare in fase di progettazione e realizzazione in 11 regioni italiane. La competizione si è tenuta online, una valanga di voti ha decretato la vittoria nella categoria Non residenziale di Casa “Sebastiano“, struttura della Fondazione Trentina per l’Autismo sita in Val di Non, certificata ARCA PLATINUM, che ospita il primo centro riabilitativo per l’autismo in Italia.

Pubblicità Pubblicità

E arriva anche uno speciale ringraziamento al progettista arch. Giovanni Berti di Artistudio, che ha saputo dare una forma bellissima e funzionale ad un “sogno“, agli impeccabili costruttori Covi Costruzioni Srl, Elettrica Srl, Fanti Legnami Srl, Termoidraulica Menapace Srl che hanno portato a termine un grande progetto senza incidenti né ritardi ed un ringraziamento di cuore a tutti i votanti!

I tre progetti che hanno raccolto il maggior numero di voti del pubblico nelle categorie Residenziale Unifamiliare, Residenziale Plurifamiliare e Non Residenziale sono stati annunciati e premiati durante la Convention ARCA a Rovereto (TN): per il Residenziale Unifamiliare il progetto vincitore è Alpine Mood, progettata dall’arch. Andrea Zanchetta e costruita da Ille Prefabbricati; ad aggiudicarsi il premio nella categoria Residenziale Plurifamiliare è stato invece Lignodoc, edificio progettato da Dream House Group e realizzato da STP; il riconoscimento per la categoria Non Residenziale è andato a Casa “Sebastiano” di Artistudio e costruita da Covi Costruzioni Srl, Elettrica Srl, Fanti Legnami Srl, Termoidraulica Menapace Srl.