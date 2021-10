Caccia militari in volo, Fugatti: “Chiesti chiarimenti al ministro della Difesa”

Alle ore 11. 10 di oggi tre caccia militari hanno sorvolato a bassa quota la valle di Fiemme. Erano molti anni che non succedeva e la memoria di molti, mista a seria preoccupazione è ritornata al 3 febbraio del 1998 quando un aereo militare statunitense Grumman EA-6B Prowler della United States Marine Corps, volando a una quota inferiore a quanto concesso e in violazione dei regolamenti, tranciò il cavo della funivia del Cermis, facendo precipitare la cabina e provocando la morte dei venti occupanti.

Joseph Schweitzer, uno dei due piloti statunitensi coinvolti nell’incidente, nel 2012 confessò di aver distrutto, al suo ritorno alla base, il nastro video che avrebbe consentito di svelare la verità sull’incidente.

Nel merito della notizia dei timori che, comprensibilmente, si sono diffusi tra la popolazione per il sorvolo di questi 3 aerei il presidente Maurizio Fugatti comunica di aver chiesto al Commissariato del governo di attivarsi presso il Ministero alla Difesa ed gli enti internazionali preposti per ottenere informazioni e spiegazioni su questa vicenda.

“Attraverso le vie istituzionali – questo il commento di Fugatti – ho chiesto conferma al Governo sulla natura dei sorvoli e sul fatto se questi abbiano rispettato le modalità e le quote previste. E’ chiaro che per la comunità trentina, tenuto conto della tragedia del Cermis, si tratta di un tema che desta preoccupazione e risveglia ferite ancora vive. Per questo siamo determinati ad acquisire gli elementi per una completa chiarezza circa gli episodi segnalati e ad ottenere tutte le rassicurazioni possibili riguardo alla sicurezza della nostra popolazione”

Nel tardo pomeriggio il consigliere provinciale Luca Guglielmi ha presentato un’interrogazione nel merito. «Preso atto che tali velivoli sono stati notati ad occhio nudo a quote particolarmente basse – si legge nella premessa del documento – tanto che gli stessi non procedevano in maniera lineare ma “svoltavano” attorno alle cime montuose. Annotato che l’episodio in questione ha destato scalpore e preoccupazione fra i cittadini della valle di Fassa e non solo, anche in ricordo di quanto accaduto al Cermis il 3 febbraio 1998».

Guglielmi ha chiesto alla giunta se fosse a conoscenza di quanto sopra. Quale sia l’opinione dello stesso in merito a ciò. Se non si ritenga opportuno far sì che episodi simili non si ripetano più.