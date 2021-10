Trentino Startup Valley, ultimi giorni per candidarsi

C’è tempo fino al 7 novembre per accedere alla Trentino Startup, Valley, il programma di accompagnamento d’eccellenza per idee d’impresa innovative promosso da Trentino Sviluppo e HIT – Hub Innovazione Trentino.

In questa sua terza edizione il programma ha incrementato in maniera significativa le premialità: i primi tre team classificati riceveranno fino a 30 mila euro per implementare il proprio modello di business, mentre tutte le altre iniziative imprenditoriali promosse avranno a disposizione fino a 15 mila euro da spendere in beni, servizi e consulenze utili all’avvio dell’attività. L’iniziativa è rivolta a singoli e gruppi di aspiranti imprenditori.

Ai blocchi di partenza Trentino Startup Valley. Il programma promosso da Trentino Sviluppo e HIT – Hub Innovazione Trentino che nei suoi primi due anni di attività ha formato oltre 50 innovatori e innovatrici nel loro progetto di avvio di impresa hi tech sul territorio – si prepara a una terza edizione ricca di novità.

Cambia il format e aumenta l’importo delle premialità per le startup più meritevoli, che potranno ricevere fino a 30 mila euro per far crescere la propria attività, contando anche sul supporto di consulenti esterni a scelta.

La prima fase di Trentino Startup Valley è denominata Bootstrap, ha una durata di quattro mesi e ha come obiettivo quello di fornire agli startupper le competenze necessarie per relazionarsi con successo con il mercato e gli investitori. Si compone di incontri di coaching con mentor dedicati e formazione obbligatoria in merito a strategie di marketing, costruzione del business model e del business plan, fondamenti di comunicazione per raccontarsi in maniera efficace.

Segue poi la fase di Validation, cioè di validazione del prodotto sul mercato, della durata di otto mesi. Invariati rispetto alle edizioni precedenti gli step di selezione: in fase di ingresso, dopo 4 mesi in occasione del Demo Day, e, per accedere all’ultima presentazione pubblica prevista durante il Validation Day.

Completamente nuovo è invece il format e l’importo della premialità: i team e le startup costruiranno con il proprio mentor un budget di spesa già durante la fase Bootstrap. I team che al Demo Day verranno promossi alla fase Validation si vedranno riconoscere tutto o in parte il budget di spesa individuato: i primi tre team classificati riceveranno complessivamente 30 mila euro, mentre tutti gli altri team promossi avranno a disposizione complessivamente 15 mila euro.

Il budget assegnato potrà essere speso nei 20 mesi successivi al Demo Day per beni, servizi e consulenze utili all’avvio dell’attività. I termini per candidarsi scadono domenica 7 novembre. Le lezioni della fase Bootstrap inizieranno a fine novembre e saranno in forma mista, online e dal vivo. Maggiori Informazioni e iscrizioni su www.trentinostartupvalley.it