Ricette, cucina: Halloween e la zucca per grandi e piccini

Approfittando della ricorrenza di Halloween ho deciso di realizzare uno speciale per dare importanza ad un ingrediente tipico del mese di ottobre, ma che non ho menzionato nell’articolo precedente per non “perderlo” in mezzo alle altre ricette.

Si tratta della zucca ovviamente, alimento eccezionale perché si presta a preparazioni sia dolci che salate, dando sempre il meglio si se.

Per quello che riguarda Halloween ho preparato pochi piccoli dolci e uno snack che può diventare anche un antipasto.

Ricette molto facili e veloci, ma simpatiche per l’occasione.

Risotto alla zucca con gorgonzola e pancetta croccante

500 gr zucca

Riso (un pugno a testa)

200 gr gorgonzola

1 confezione pancetta

Tagliarle la zucca, sbucciarla e privarla dei semi, tagliarla a fette e poi a quadratini. Tritare una cipolla quindi versarla in padella assieme ad un filo di olio e alla zucca. Cuocere finché non è morbida aggiungendo l’acqua un cucchiaio alla volta, solo se serve (serviranno 10-15 minuti).

In un’altra padella versare un filo di olio, tostare il riso e sfumare con un bicchiere di vino bianco. Coprire con il brodo e cucinare lentamente mescolando di tanto in tanto. A metà cottura aggiungere la zucca e mescolare. Quando il riso è cotto aggiungere il gorgonzola, mantecare e servire accompagnato dalla pancetta rosolata nella stessa pentola in cui abbiamo cotto la zucca.

Polpette di zucca e cous cous

300 gr di zucca

100 gr di cous cous

pangrattato

Parmigiano

Per prima cosa tagliare la zucca, privarla dei semi e della buccia quindi tagliarla prima a fette poi a cubetti. In una padella versare un filo d’olio, uno scalogno precedentemente tritato e la zucca; rosolare e cuocere finché non è morbida, aggiungendo se serve 1 o 2 cucchiai di acqua.

A cottura ultimate spegnere e tenere da parte; versare il cous cous in una ciotola, coprire con 100 ml di acqua calda e aspettare finché il liquido non è stato completamente assorbito.

A questo punto sgranare con una forchetta, aggiungere la zucca e mescolare (la zucca sarà molto morbida e tenderà a schiacciarsi).

Aggiungere pangrattato e formaggio fino a raggiungere la consistenza adatta, si devono riuscire a creare delle palline. Cuocere in una padella con un filo di olio, pochi minuti, devono solo diventare dorate

Mummie con würstel e sfoglia

2 confezioni di Wurstel piccoli

1 rotolo di pasta sfoglia

Ricavare dalla pasta delle strisce che andrete ad avvolgere intorno al würstel. Chiudere alle estremità e cuocere in forno per 15-20 minuti.

Biscotti di Halloween

Per la frolla

100 gr di burro a temperatura ambiente

100 gr di zucchero

300 gr di farina

1 uovo

Colorante alimentare

Quando il burro è morbido aggiungere lo zucchero e mescolare fino a formare una crema; aggiungere la farina e mescolare, quindi aggiungere l’uovo ed impastare prima con la forchetta poi con le mani, fino a formare un impasto uniforme. Dividere in due e con il colorante alimentare nero e arancione formare due panetti; stenderli su un piano infarinato e ricavare con le formine i biscotti.

Cuocere per 15 minuti circa in forno a 180 gradi. (Se usate coloranti alimentari in gel usante guanti dei guanti per mescolare il colore all’impasto)

Ragnetti

Oreo

Rotelle di liquirizia

Smarties

Separare i due fili di cui è composta la rotella di liquirizia per creare le zampate; attaccarle al biscotto (io l’ho aperto e appoggiato le zampine sulla crema, quindi richiuso). Con una punta di Nutella attaccare gli smarties, che diventeranno gli occhietti del ragno… servire su un piatto con qualche confetto di decorazione