Quartiere «Le Albere»: metà del residenziale ancora invenduto. Bene invece gli spazi commerciali

Come si ricorda fu un “famigerato” ordine del giorno, presentato da Dellai e votato dal consiglio comunale del capoluogo, nel settembre del 1998, pochi giorni prima delle sue dimissioni da sindaco, ad avviare quella che per ora è un’operazione che non ha portato al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Stiamo parlando dell’elegante quartiere «Le Albere»

Per la copertura mediatica dell’operazione si pensò di scomodare Renzo Piano (video). Per la copertura finanziaria ci pensò “mamma” Provincia con il Muse e la Biblioteca universitaria.

Tuttavia, il cospicuo invenduto ha provocato perdite non trascurabili (ca 25 milioni di euro alla fine del 2019) per gli investitori: Isa (curia trentina), Fondazione Caritro, Dolomiti Energia, Itas.

Dal bilancio del Fondo Clesio risulta che la Fondazione Caritro e Dolomiti Energia perdono circa 7 milioni di euro ciascuna.

Ma non è proprio tutto da buttare come si pensa. Gli spazi per gli esercizi commerciali sono stati venduti o affittati per circa il 90%, segno che l’economia crede nel futuro del quartiere «Le Albere». In arrivo proprio in questi giorni «Il pizzikotto», la famosa catena di pizzerie, e Tecma immobiliare.

Purtroppo il tallone di Achille rimane la parte residenziale. La metà degli appartamenti sono ad oggi invenduti. Per quanto riguarda l’altro 50%, la metà sono in affitto e solo il 25% sono venduti. Di questi ultimi però va detto che alcuni non sono nemmeno abitati, sono stati infatti acquistati come investimento.

In totale quindi gli appartamenti invenduti presso il quartiere «Le albere» è del 75%.

Questo è anche uno dei motivi che determina un costo molto alto per le spese condominiali. Il quartiere deve assorbire circa 350 mila euro solo di spese per la sicurezza a cui vanno aggiunti i costi di manutenzione di aiuole, prato e tutto il resto.

Solo la manutenzione del piccolo ruscello che taglia in due il quartiere è a carico del comune.

Alla fine del 2019 il fondo immobiliare Clesio, gestito da Castello sgr e proprietario del quartiere Le Albere, si ritrovava con immobili invenduti per circa 200 milioni di euro. L’arrivo della pandemia ha peggiorato ancora di più le cose. Al ritmo degli ultimi anni per vendere tutti gli appartamenti ci vorranno oltre 100 anni.

Con l’arrivo della Buc, la Biblioteca di Ateneo, è certamente cresciuta di vivacità del quartiere, ma è idea comune che gli appartamenti costino ancora molto, anzi, troppo per il ceto medio che magari vorrebbe investire.

In questi anni sono state avanzate su progetti di welfare dalla Fondazione Caritro. Senza esito. E ora la perdita di valore è ancora maggiore.