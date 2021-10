Il piacere della montagna, una vita vista dall’alto

Ogni sfida della nostra vita è una vetta da raggiungere, più grande è la fatica e più alto sarà il traguardo. Metaforicamente, l’esistenza è davvero una serie di piccoli o grandi tiri, di scalate imprevedibili in cui si sa sempre quando e come si parte, ma non si sa mai quando e come si arriva.

Il viaggio è tutto da godere, con quei piccoli, grandi imprevisti che ci fanno diventare ciò che siamo, temprandoci per ogni intemperia e per ogni caviglia slogata, guanto perduto o scaldacollo dimenticato in qualche rifugio isolato.

Una leggenda Nepalese racconta di un monte al centro dell’universo, il Monte Sumeru, costellato attorno a sé da otto montagne che rappresentano i continenti. Ed è proprio con il libro “Le otto montagne” che Paolo Cognetti ha vinto nel 2017 il Premio Strega, il Premio Strega Giovani e il Prix Médicis étranger. L’autore, diplomato alla Civica Scuola di Cinema di Milano, ha realizzato nei primi anni ‘90 una serie di documentari a carattere sociale, politico e letterario. Da sempre amante dei viaggi e della montagna, diventa scrittore nei primi anni 2000, collezionando una serie di successi che parlano di New York, della Valle d’Aosta, dell’Himalaya e del disagio sociale che si prova nel cercare il proprio posto nel mondo, inseguendo la propria vetta.

Il suo romanzo “La felicità del lupo” è stato da poco pubblicato e si aggiungerà sicuramente alla serie di successi scritti da questo giovane autore. Nel 2021 è uscito anche, sia come film-documentario sia in forma di podcast, “Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord”.

La letteratura in vetta – Nel corso di Paolo Cognetti, scopriamo tutte le vette della sua vita attraverso i più grandi maestri della letteratura montana.

Dal Monte Rosa, la montagna della memoria, narrata da Natalia Ginzburg e da Primo Levi all’Altipiano di Asiago, famoso teatro di atroci scene della Prima guerra mondiale e raccontato da Mario Rigoni Stern, passando per le montagne che si intrecciano alla storia del milanese, tra Alpi e Dolomiti.

Per uno che la montagna ce l’ha nel sangue, vivere inseguendo la propria vetta tra Milano e New York non dev’essere stata impresa facile. Tuttavia, sentire parlare questo autore così profondamente segnato dalle scalate della sua vita ci fa capire quanto sia possibile arrivare a compiere qualsiasi impresa, se solo ci si crede per davvero.

La montagna tempra, la montagna è da trattare con rispetto e con cura. Un luogo che può rivelarsi spesso ostile, se non gli si da il giusto valore, ma che accoglie col suo verde e sui suoi sentieri tante lingue e culture diverse, diventando il luogo fisico in cui apprendere come osservare la bellezza, in cui capire cosa sia la resistenza e quanto ci si possa avvicinare alla propria meta attraverso la fatica.

Paolo Cognetti riesce a raccontarci tutto ciò portandoci per mano attraverso boschi e altipiani, in una storia condivisibile non solo con gli autori dei libri che narra ma anche con tutti gli uomini e le donne che lottano per arrivare in cima.