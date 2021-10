E’ scomparso Celso Cavosi, famoso pittore e gallerista bolzanino d’origine nonesa

E’ scomparso il 23 ottobre scorso all’età di 86 anni, Celso Cavosi, notissimo artista sia in Val di Non (era nato a Smarano) che a Bolzano, dove viveva.

Cavosi era un personaggio molto eclettico: pittore, gallerista, perito d’arte; nella sua vita aveva svolto diverse professioni. Era stato insegnante alla scuola elementare, maestro di tennis, pilota di aereo da diporto, ma innanzitutto era un artista. Abitava a Bolzano, dove per trent’anni aveva gestito la galleria d’arte ‘Kunststudio’, ma d’estate tornava sempre a Smarano, dove aveva la sua casa e la ‘Galleria d’Arte Smarano’.

Si autodefiniva ‘paesaggista’: i suoi soggetti preferiti erano infatti le montagne, laghi, alberi; ultimamente aveva dipinto parecchi fiori; il tema principale rimaneva comunque la natura.

Per un periodo ha siglato i quadri come ‘Isovac’ la sua firma allo specchio, per poi passare definitivamente a C. Cavosi.

Era stato, negli anni ’80 e ’90, un fautore della ‘movida’ dell’altipiano della ‘Predaia’, come amava definirlo, all’epoca zona frequentatissima da turisti e villeggianti. Infatti alle sue mostre, allestite sia in vallata che a Bolzano, siano state esposizioni personali o di altri artisti, c’era sempre il pienone, non solo per ammirare le opere, ma anche per quello che girava intorno ad esse: i sontuosi buffet, la musica, l’immancabile spumante, ma soprattutto i personaggi che potevi incontrare e conoscere.

C’era gente di ogni rango, dal contadino al nobile al politico, e lui riusciva a far socializzare tutti, questo era il bello. Cavosi conosceva tanta gente importante, non era uno snob, ma una persona di successo.

Era amante della vita, sempre allegro, raccontava un sacco di barzellette, e preferiva stare in mezzo ai giovani, dei quali era un po’ compagno e un po’ mentore. Non si era mai sposato, amava la libertà al punto di non volere mai condividere la propria esistenza con nessuno, ed al contempo odiava la solitudine, chiamava sempre a raccolta nel suo giardino/galleria d’arte all’aperto di Smarano un sacco di amici coi quali faceva ‘bisboccia’ a volte anche fino all’alba.

Come tutti aveva i suoi difetti: era un fumatore incallito, ma il più grande difetto, che in fin dei conti è un gran pregio, era la sincerità: non risparmiava a nessuno la verità, a tutti diceva quello che pensava, come uomo e come artista.

E’ impossibile elencare gli innumerevoli eventi da lui organizzati: mostre, esposizioni, eventi, le famose rassegne ‘Arte sotto le stelle’ e ‘Arte in piazza’, collettive, personali, alle quali abbinava spesso un concerto di musica classica, della quale era un grande appassionato, ma anche dj set e cantanti solisti. Artista a 360°, e’ stato un innovatore: aveva abbinato la pittura alle sfilate di moda, alle letture di poesie, all’antiquariato; era sempre disponibile a nuove esperienze.

Celso Cavosi lascia un grande vuoto, sia come artista ma soprattutto come uomo. Le esequie si svolgeranno a Smarano (Comune di Predaia) sabato 30 ottobre alle 14,30