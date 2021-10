Roberto Paccher attacca Luca Zeni: «Hai massacrato la sanità trentina» – IL VIDEO

Dopo aver sentito le minoranze attaccare il presidente Maurizio Fugatti, usando frasi e argomenti strumentali, sul caso dell’ospedale di Cavalese, Roberto Paccher non ce la fatta a resistere e nel suo intervento di replica si è scagliato contro le minoranze prendendo di mira il consigliere dei Dem Luca Zeni, ex assessore alla sanità nel precedente governo di Ugo Rossi.

Dopo aver spiegato chiaramente che sull’ospedale di Cavalese non è stato ancora deciso nulla e che la proposta di rifacimento in località Masi da parte di alcuni gruppi privati sarà presa in considerazione come una giunta deve fare. «Ma rimane in ballo anche la ristrutturazione, stiamo solo facendo delle valutazioni per dare i migliori servizi possibili ai cittadini della val di Fiemme» – ha detto Paccher anticipando il presidente Fugatti che ha confermato che la copertura di 15 milioni di euro per la costruzione è già a bilancio dal 2019.

Non è andato per il sottile il vicepresidente del consiglio regionale: «Sono avvilito nel sentire discussioni del genere», «una strumentalizzazione su tutto solo per attaccare la giunta» e ancora, «mi indiegno delle offese di Zeni nei confronti di Fugatti, non siamo alle Botteghe oscure qui, non siamo bugiardi e trasparenti» e in un crescendo di nervosismo l’attacco finale, «mi sento a disagio sapere che il Trentino è stato in mano a persone così, è imbarazzante che Zeni sia qui a dare consigli dopo che ha massacrato la sanità trentina portandola sull’orlo del tracollo». Il discorso di Paccher è filato liscio ed è apparso ineccepibile e reale. Una polemica montata sul nulla. (clicca qui per vedere il video dell’intervento di Roberto Paccher)

