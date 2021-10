7 consigli per scrivere un curriculum perfetto

Gli studi hanno dimostrato che, in media, a chi recluta un curriculum bastano meno di 10 secondi per capire se un candidato è adatto per il ruolo, e quindi decidere se proseguire nella lettura. Le prime impressioni sono quindi fondamentali quando si cerca di fare buona impressione per ottenere un posto, pertanto ecco sette consigli semplici ma efficaci per far risaltare il tuo CV e distinguerlo dalla massa.

Creare una scaletta e cercare un modello – I modelli di CV sono diversi, e una delle cose più importanti per colpire chi leggerà il curriculum, prima ancora che inizi a leggerlo approfonditamente, è avere un ottimo modello su cui contare. In base a questo sarà dunque più facile creare una scaletta per scrivere le proprie esperienze, gli studi e tutto quanto serve per rendere il curriculum unico e professionale.

Sfruttare l’ordine cronologico inverso – Guardare un film che racconta la storia di una persona da quanto è piccola fino a quando diventa adulta è spesso emozionante, ma lo stesso non vale per un CV, soprattutto per il fattore tempo. Quando un reclutatore inizia a leggere, infatti, si aspetta di trovare prima di tutto le informazioni più recenti, ovvero quelle che maggiormente gli servono. Di conseguenza, se vorrà andare più a fondo perché interessato, proseguirà con la lettura delle esperienze meno recenti. Sfrutta dunque un ordine cronologico inverso sia per quanto riguarda le tue esperienze lavorative , sia per studi e attestati ricevuti o conseguiti.

Scrivere i contributi apportati alle aziende – Non è il numero di esperienze che attira l’attenzione di un nuovo datore di lavoro, quanto piuttosto leggere che tipo di vantaggi sono stati apportati alle aziende nelle quali hai lavorato in precedenza. Per tale motivo è bene riportare sotto ogni precedente esperienza lavorativa alcuni contributi che la propria figura professionale è riuscita ad apportare, siano anche piccole cose. Ciò ti metterà in luce come persona consapevole e ben connessa alla realtà delle situazioni, tra l’altro.

Non superare le due pagine – Un buon CV è chiaro, conciso, scorrevole e senza informazioni superflue. Non hai bisogno di pagine e pagine per sembrare quanto più professionale. I datori di lavoro ricevono continuamente dozzine di curriculum, quindi è improbabile che leggano più di due pagine: come detto in precedenza, andranno ad approfondire solo se realmente interessati, e di certo non vorranno leggere un libro intero. Leggeranno quanto basta per convincersi a contattarti per un colloquio di persona.

Adattare il CV al ruolo per il quale ci si propone – Per facilitare la sintesi, non inserire in un CV tutte le esperienze lavorative della tua vita. In particolare concentrati su ciò che è inerente con il ruolo per il quale andrai a proporti. In tal modo il curriculum sarà più chiaro e lineare, certamente più affidabile per un ipotetico futuro datore di lavoro. Nel caso in cui ti interessino più posizioni diverse, prepara differenti curriculum. Alcune informazioni possono e devono chiaramente essere comuni, mentre altre saranno più opportune per un CV piuttosto che per un altro.

Parola alle competenze – Le esperienze lavorative sono fondamentali in un CV, ma lo sono anche le competenze e le abilità. In questa sezione del tuo CV non dimenticare di menzionare le competenze chiave che possono aiutarti a distinguerti dagli altri candidati. Per fare un esempio, potresti includere capacità di comunicazione, competenze informatiche, abilità di leadership e lavoro di gruppo, risoluzione rapida dei problemi, e così via. Può anche essere un modo per dimostrare come esperienze apparentemente discordanti o incongrue ti abbiano portato a sviluppare tali competenze nel migliore dei modi.

Occhio alla grammatica – Ultimo consiglio, ma non per importanza, presta particolare attenzione alla grammatica. Qualsiasi sia la posizione per la quale ti stai candidando, una grammatica corretta sarà uno strumento in più per mostrarti competente e con una spiccata attenzione ai dettagli, nonché dedizione in ciò che fai. A tutti può capitare di sbagliare a scrivere qualcosa, anche solo per un errore di battitura, ma evitare anche questo tipo di errori dimostra che hai controllato con pazienza il tuo CV, e che quindi potresti essere una persona precisa e competente.

Per concludere – Tenendo in considerazione questi consigli, il tuo curriculum avrà modo di ottenere una buona marcia in più. Considera anche di non cadere in una controproducente ansia da prestazione: il CV è importante, ma ancora di più lo sarà il lavoro che andrai a svolgere giorno dopo giorno nell’azienda che deciderà di assumerti.