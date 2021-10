Torna ad Avio il ricettario del ‘700 di don Felice Libera

Nel Settecento don Felice libera di Avio scrisse un ricettario sulla cucina trentina. Di quel prezioso manoscritto di 301 pagine rilegato in pelle di vitello si persero le tracce fino a che non venne ritrovato nella casa di Clotilde Libera dal figlio Ruggero de Probizer che lo donò alla Biblioteca civica di Rovereto.

Ora, a tre secoli di distanza, l’arte della cucina ricette di cibi e dolci, manoscritto Trentino di cucina e pasticceria del XVIII secolo il prezioso ricettario ritorna ad Avio, seppur per due mesi, dove verrà esposto nella biblioteca comunale.

Questo è il primo passo di un percorso di valorizzazione del volume, frutto della collaborazione tra maggioranza ed opposizione in consiglio comunale la proposta di far conoscere anche agli aviensi il ricettario di un loro illustre concittadino antenato è arrivata dal Patt con una prima mozione presentata nell’aprile scorso.

In quell’occasione i consiglieri Marco Pilati e Manolo Fumanelli, dopo aver sottolineato l’importanza del ricettario e ricordato la pubblicazione fotostatica del manoscritto nel 1986 a cura dell’Accademia degli Agiati su sollecitazione del bibliotecario Mario Peghini, chiedevano a sindaco e giunta comunale di promuovere uno studio sull’opera di don Libera allo scopo di verificare la sua valenza all’interno della storia della cultura gastronomica italiana.

In seguito a ciò venivano indicati una serie di proposte per la valorizzazione del ricettario. In un primo momento la mozione non sembrava aver raccolto molti consensi tra i consiglieri, fino a che con l’intervento del vicesindaco Alvise Salvetti si è arrivati ad un risultato positivo: una nuova nozione emendata è stata approvata all’unanimità dal consiglio. Nel frattempo il sindaco Ivano Fracchetti ha chiesto ed ottenuto il prestito temporaneo del volume che sarà esposto in biblioteca dal 15 novembre al 15 gennaio. Attorno all’esposizione il Comune sta lavorando per mettere a punto una serie di eventi con il coinvolgimento dei produttori del settore enogastronomico, degli operatori economici, enti ed istituzioni del territorio.

Al di là di una serata di presentazione con esperti si confronteranno sul valore culturale e storico dell’opera, l’obiettivo è quello di far conoscere le ricette della sacerdote aviense realizzandole con prodotti strettamente locali: assaggi e menu a tema da proporre in incontri dedicati o in weekend gastronomici in ristoranti, trattorie ed agritur abbinandoli alla grande varietà di vini delle cantine della zona. Un’occasione gustosa per scoprire pietanze curiose del 700, una su tutte la “zuppa putrida“, o il “celteno“, antico precursore dell’attuale zelten.

