Danneggia il garage ma viene identificato grazie ad un video. Denunciato 30 enne senegalese

I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano hanno denunciato a piede libero un trentenne senegalese per danneggiamento aggravato.

Un immigrato africano senza fissa dimora mercoledì mattina ha gravemente danneggiato una porta d’accesso a un garage in via dell’Alto Adige in centro a Bolzano.

La scena ha destato un certo scalpore tra i testimoni, talché qualcuno ha girato un video che poi è circolato in rete e sui social network. Ed il video è stato sicuramente molto utile ai militari per identificare lo scalmanato che ha fatto il danno.

La cosa singolare è che nessuno dei testimoni abbia chiamato il 112, così l’autore non è stato fermato sul luogo. Certo, anche se fermato in flagranza non si sarebbe potuto arrestare poiché l’ipotesi di reato di danneggiamento prevede fino a tre anni di reclusione e quindi l’arresto non è legalmente possibile.

I militari dell’Arma non hanno avuto difficoltà a riconoscerlo dato che lo avevano fermato decine di volte in giro per Bolzano e sottoposto anche già a rilievi foto-dattiloscopici.

Peraltro lo avevano anche denunciato per spaccio di droga una volta in piazza stazione a Bolzano. L’uomo però è regolare sul territorio nazionale e non può essere rimpatriato. E trovandosi nella posizione di senza fissa dimora non può nemmeno essere allontanato con un foglio di via.

I carabinieri hanno ricevuto la denuncia-querela dell’amministratore del condominio e hanno denunciato a piede libero l’uomo alla Procura della Repubblica di Bolzano.