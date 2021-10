“Co2 – Open Park”, a Canova sta nascendo un bosco pubblico

Domani la piantumazione comunitaria degli alberi, disposti in tanti cerchi come a delimitare delle stanze, una per ogni associazione della comunità. Sta nascendo un nuovo spazio verde a Canova, nei pressi di via Bittanti. Si tratta di “Co2 – Open Park“, un rettangolo incolto di circa 100 per 45 metri che si trasformerà in un bosco pubblico urbano.

Dopo i momenti di aggregazione e il picnic comunitario delle scorse settimane, nella mattinata di domani, sabato 23 ottobre (dalle 9.30 alle 2.30), avverrà la piantumazione dei primi alberi. Una piantumazione comunitaria e particolare anche nella forma, perché gli alberi saranno disposti in tanti cerchi, come a delimitare delle stanze, una per ogni associazione della vivace comunità di Canova.

Tutto è partito dal progetto europeo Spazio Alpino Alptrees, di cui il Comune di Trento è partner, che ha come obiettivo principale la gestione di specie arboree non native negli ecosistemi della regione alpina. La città di Trento, inoltre, è stata selezionata per il progetto Climate Action in Alpine Towns/Atelier Urban, realizzato dall’Associazione Città Alpina dell’anno e coordinato da Cipra (Commissione internazionale per la protezione delle Alpi).

Il proposito è quello di intraprendere una serie di azioni integrate di rimboschimento, valorizzazione e nuova piantumazione in diverse aree verdi cittadine, nonché di coinvolgere e sensibilizzare la popolazione sui cambiamenti climatici.

Nasce da queste opportunità la proposta del Comune di Trento dal titolo “Catturare la CO2 e raffreddare la città. Alberi per frammenti di terre incolte”. Il progetto, in collaborazione con il Piano Giovani di Zona, ha una forte dimensione partecipata e si rivolge ai cittadini del quartiere Canova.

L’obiettivo è quello di ampliare il patrimonio arboreo urbano e insieme quello di raccontare anche con la forma del verde le molteplici realtà dell’associazionismo del quartiere e il contributo di ciascuna alla realizzazione di uno spazio pubblico condiviso. La piantumazione degli alberi avverrà infatti lungo il perimetro di svariati cerchi che delimiteranno in maniera permeabile delle vere e proprie “stanze” aperte, dedicate ai diversi gruppi operanti sul territorio.

