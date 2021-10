La fibra ottica è arrivata in altri 9 comuni del Trentino

Altavalle, Amblar-Don, Bocenago, Calliano, Cavedine, Croviana, Malè, Mezzana, Sanzeno sono i nuovi Comuni trentini dove, da ottobre 2021, oltre 7 mila utenti possono beneficiare di collegamenti ultra veloci ad internet.

La rete in banda ultra larga è realizzata da Open Fiber, società che si è aggiudicata i bandi pubblici di Infratel per connettere le aree periferiche, cosiddette bianche. Open Fiber si avvale delle infrastrutture diffuse in modo capillare sul territorio, realizzate e gestite da Trentino Digitale per conto della Provincia autonoma di Trento.

Il piano per portare la banda ultra larga in Trentino raggiunge quindi in totale 64 comuni, offrendo l’opportunità di navigare in maniera sicura e ad alta velocità a oltre 61 mila tra cittadini ed imprese. Tra questi in 22 comuni, dove le abitazioni sono sparse in zone decentrate e difficilmente raggiungibili con il cavo, i collegamenti sono realizzati mediante tecnologia radio FWA (Fixed Wireless Access).