BRA Day 2021: oggi l’appuntamento con la Breast Unit di Trento

La Breast Unit dell’Ospedale Santa Chiara di Trento partecipa al mese rosa per la prevenzione al tumore al seno con l’iniziativa nazionale BRA Day per condividere aggiornamenti e novità riguardanti la terapia del tumore al seno.

Il 20 ottobre alle 18:00 l’evento in diretta streaming sul canale Fb della Lilt Trento e alle 18:30 visite mediche gratuite in reparto per le pazienti interessate.

Le stime descritte nel rapporto – I numeri del cancro in Italia 2020, a cura tra gli altri dell’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e dell’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), mostrano che il tumore del seno è la neoplasia più frequente in Italia. Con 54.976 nuove diagnosi in un anno, questa neoplasia rappresenta infatti il 30,3 per cento di tutti i tumori che colpiscono le donne e il 14,6 per cento di tutti i tumori diagnosticati in Italia. Quasi tutte le donne con un tumore al seno, indipendentemente dallo stadio, subiscono un intervento chirurgico per rimuovere i tessuti malati ed è per questo che è importante, ogni anno, parlarne.

Il BRA Day – Breast reconstruction awareness day o giornata internazionale per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria – è un’iniziativa di livello mondiale che ha l’obiettivo di divulgare informazioni corrette e complete sulla ricostruzione del seno, per offrire alle donne la piena conoscenza riguardo lo sviluppo delle tecniche di chirurgia ricostruttiva.

Una donna informata è una donna consapevole delle proprie scelte: con questi propositi vene organizzato il BRA Day, un evento internazionale organizzato in più di dieci Paesi, una vera e propria festa per l’informazione e la consapevolezza femminile. Il titolo di quest’anno è “Libera di scegliere”, a sottolineare la volontà di informare le donne sulle diverse possibilità ricostruttive e soprattutto sull’importanza di una ricostruzione eseguita da mani esperte, cioè dagli Specialisti in Chirurgia Plastica.

Anche l’Ospedale Santa Chiara di Trento ed in particolare la Breast Unit (il reparto che si occupa delle pazienti con tumore al seno che coinvolge diversi esperti, la cui collaborazione e il lavoro multidisciplinare è fondamentale nella cura integrata del tumore al seno) partecipa a questa iniziativa.

Il 20 ottobre infatti, per approfondire il tema, in collaborazione con LILT, viene proposto un congresso tenuto dalle professionalità coinvolte nella Rete Clinica Breast Unit e a seguire – a partire dalle 18:30 – la possibilità di effettuare negli ambulatori del reparto visite mediche gratuite con i chirurghi plastici della Breast Unit di Trento.

Durante la diretta Facebook accessibile a tutti sulla pagina di Lilt Trento e introdotta dal Dott. Paolo Cristofolini e dalla Dott.ssa Antonella Ferro si alterneranno diversi esperti e approfondimenti sul tema, ed in particolare: “Simmetria della ricostruzione: quando operare la mammella sana” con il Dott. Andrea Piedimonte – Chirurgo Plastico al Santa Chiara di Trento, “Screening radiologico per la ricostruzione mammaria” con la Dott.ssa Marvi Valentini – Radiologa della senologia Clinica di Trento, “Trattamento delle cicatrice dopo la ricostruzione mammaria” con la relatrice Martina Barbierato, fisioterapista.

Al termine degli interventi sarà dato spazio alle domande raccolte nel corso della diretta e sarà possibile recarsi in ambulatorio per una visita gratuita.