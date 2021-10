A Trieste i portuali si dissociano dalla protesta «no green pass»

“Visti gli ultimi sviluppi delle mobilitazioni contro il Green pass il Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste non intende partecipare alla gestione complessiva delle stesse e/o a qualsiasi coordinamento/associazione relativa”. Lo scrive in una nota il Clpt ringraziando “l’amico e collega Stefano Puzzer per tutto il lavoro svolto” e “gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”. Il coordinamento ha annunciato che “continuerà il suo impegno sindacale contro l’obbligo di pagare per poter lavorare”

Ieri è stato aperto ai Tir in arrivo, pur con un notevole dispiegamento di forze dell’ordine, il varco 4 del Porto Nuovo di Trieste, dove continua a stazionare una trentina di manifestanti “no pass”, ma confinati in un marciapiede e in un locale pubblico. Fra di loro, anarchici, centri sociali, no global, punk bestia, qualche infermiera arrivata da Treviso e alcun cittadini di Trento e Napoli. Nessun triestino partecipa alla protesta.

Anche il traffico veicolare, non molto intenso, è regolare, con alcune deviazioni sulla sopraelevata, che ‘salta’ il punto d’accesso allo scalo, per i veicoli provenienti dal centro cittadino. Regolare anche il passaggio degli autobus del trasporto pubblico.

Non sono segnalati al momento segni di tensione tra i manifestanti, che comunque restano in zona. Gli scontri di ieri Ieri pomeriggio un gruppo di manifestanti aveva tentato di proseguire il presidio davanti al varco 4 del Porto, sgomberato al mattino dalle forze dell’ordine anche con l’uso degli idranti.

Ne erano seguiti scontri con le forze dell’ordine continuati fino a sera, mentre la maggior parte dei manifestanti – oltre cinquemila persone, secondo gli organizzatori – era radunata in un sit in pacifico in piazza Unità d’Italia con Puzzer, nuovo leader del movimento no green pass che ha invitato tutti gli italiani che contrari alla certificazione verde ad andare a Trieste e far sentire la propria voce.

Così, mentre in centro si festeggiava l’elezione del sindaco, Roberto Dipiazza, in vari punti della città risuonavano echi di sirene. Presi di mira anche i giornalisti con insulti durante le dirette di Rainews24 e dell’emittente locale Tele4. Il sindaco di Trieste ha ribadito che non vuole più chiudere tutto nella sua città e assistere alle vecchie e desolanti scene dei precedenti lockdown, per questo invita tutti a fornirsi di green pass e a smobilitare la protesta e tornarsene subito a casa abbandonando la città di Trieste.

