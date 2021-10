Il governatore Maurizio Fugatti incontra il gruppo «No Vax» CiSiamo

Nella giornata di ieri il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha incontrato il gruppo moderato No Vax – no green pass«CiSiamo».

L’incontro è avvenuto presso il palazzo della regione dove Fugatti si è confrontato con una delegazione di 7 persone.

Durante l’incontro il gruppo «No Vax» «No green pass» ha spiegato le proprie istanze contestando la scelta dei vaccini come unica opzione per contrastare la pandemia.

Fugatti ha confermato che per sopperire alle difficoltà della farmacie verrà rafforzata l’offerta sul territorio di punti per raccogliere e processare i tamponi il cui costo di 15 euro, rimarrà totalmente a carico del cittadino.

In un comunicato del gruppo No Vax viene riportato che il presidente ha esternato la non volontà da parte della provincia di utilizzare i tamponi salivari.

Maurizio Fugatti, pur convinto dela legalità di tutti i provvedimenti adottati dal governo Draghi, ha sollecitato il gruppo CiSiamo ad agire in tutte le sedi opportune per la verifica della ligittimità e costituzionalità dei provvedimenti più controversi, pronto a prendere atto degli esisti se sfavorevoli alla normativa temporaneamente in vigore.

«Pur apprezzando il fatto che il presidente Fugatti ci abbia ricevuto non vaccinati e privi di green pass nel palazzo della regione- scrivono i vertici del gruppo CiSiamo – consideriamo la posizione di netta chiusura alla richieste formulate, come l’invito a potenziare la presenza e le manifestazioni sul territorio provinciale, concentrandosi sui settori produttivi e dei servizi a sostegno dei lavoratori e di chi si batte per il rispetto dello statuto dei lavoratori, dei contratti e dei diritti costituzionalmente garantiti, già dai prossimi giorni, mantenendo fisso l’appuntamento del sabato in piazza e delle vie del capoluogo»

Il portavoce del gruppo Luca Groff spiega anche che «non vi è delusione poichè non c’erano aspettative rispetto ad un presidente che deve difendere le scelte del governo, sul cui esito tutti noi non possiamo che sperare bene. L’idea di autonomia speciale privata di ogni spazio per riaffermarsi in un contesto di crisi della rappresentatività, non può che addolorare la piazza ogni sabato per richiamare e difendere quella «specialità».

Piovono critiche anche nei confronti del governo «su cui grava l’incapacità di questa politica romanocentrica di uscire dalla logica dell’emergenza» – scrivono ancora i No Vax che concludono confermando che «lo strumento del green pass è un ricatto che va contro gli ideali di solidarietà e di comunità»