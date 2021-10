Primo via libera al disegno di legge della Giunta sulla procedura semplificata per installare le antenne

La terza Commissione permanente di Ivano Job si è riunita nel pomeriggio di giovedì per completare, con l’approvazione, l’esame del disegno di legge n. 114 “Semplificazione dei procedimenti autorizzatori relativi a impianti per le telecomunicazioni, la radiodiffusione e le infrastrutture di comunicazione elettronica“.

La proposta, proponente il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti, prevede la modifica della legge provinciale sull’individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione, della legge provinciale sull’urbanistica e della legge provinciale per il governo del territorio.

Proposte emendative della Giunta – L’organismo era in fase di discussione generale. L’assessore Achille Spinelli ha presentato rapidamente una serie di emendamenti depositati a firma sua e del vicepresidente Tonina sul recepimento di alcune maggiori valutazioni emerse durante la fase di discussione e audizione dei soggetti terzi.

All’articolo 6 si specificano le tipologie di interventi e il termine preciso per le quali è necessario attivare il Tavolo di coordinamento. All’articolo 7 si prevede che gli interventi di codifica degli impianti siano assoggettati ad un’unica autorizzazione. Al 9 si dispone che la convocazione della conferenza dei servizi debba avvenire entro 5 gg dalla domanda. Alla norma 10 si esclude la possibilità di espropriare le aree edificate e all’11 si precisa nell’ambito di vigilanza e controlli che le segnalazioni dei comuni avvengano a seguito di segnalazioni dell’Appa. All’art 15, per le utenze, si prevede che sia sufficiente una comunicazione al comune titolare e al 23 si dispone che gli impianti di telefonia mobile siano installati per massimo 120 gg e non più 30 come indicava la normativa.

Il tema dei 5 giorni – Rispondendo ad un consigliere, l’assessore Spinelli ha chiarito che la Giunta può individuare i casi in cui l’allacciamento possa essere disposto, previo parere del Cal, quindi c’è comunque un parere preventivo. Ha poi chiarito che i 5 giorni sono per l’invio della convocazione della Conferenza, non per l’iter amministrativo. Anche il presidente della Commissione Ivano Job ha convenuto sull’opportunità di allargare il termine di 5 giorni per l’invio della convocazione della Conferenza.

L’origine di questi 5 giorni, ha chiarito il direttore Berlanda, sono legati a indicazioni legislative nazionali alle quali gli operatori hanno chiesto un adeguamento, mentre i termini istruttori rimangono 90 giorni. Su questo punto si è deciso di soprassedere per valutare meglio i tempi, riformulando in aula l’emendamento sulla tempistica, previo approfondimento.

Il tema della razionalizzazione/rottamazione degli impianti – La previsione di incentivare la razionalizzazione, ha chiarito l’assessore Spinelli con riferimento all’emendamento Olivi, che da un punto di vista ambientale può essere auspicabile, non comporta alcun beneficio all’inquinamento radio, dal momento che concentrazione degli impianti significa anche maggiore concentrazione di onde elettromagnetiche. Un aspetto confermato dai tecnici presenti intervenuti in commissione (ing. Simonetti e dott. Berlanda), che hanno rilevato anche il gravoso aspetto economico, oltre al fatto che è difficile trovare forme giuridiche cogenti per individuare modalità di accorpamento tra i proprietari dei tralicci.

In alternativa, si potrebbe stimolare e incentivare la dismissione di alcuni impianti, dal momento che ci saranno sicuramente editori che avranno l’esigenza di dismettere le strutture. Olivi ha chiarito che la finalità della sua proposta va certamente anche in questa direzione: la norma, infatti, non coinvolge il tema delle onde, ha precisato, ma riguarda principalmente aspetti paesaggistici e prevede l’accorpamento come opzione limite accanto ad altre soluzioni, inclusa la rottamazione/dismissione di impianti esistenti.

L’organismo ha poi proseguito la votazione dell’articolato e delle norme emendative, approvando il disegno di legge con 4 voti favorevoli e 3 astensioni (Manica, Coppola e Ossanna).