Picco di malattie nel giorno del green pass, ordine dei Medici: «Niente certificati medici per malattie a distanza»

È allarme per il boom dei certificati di malattia presentati venerdì scorso (+24%), primo giorno dell’obbligo di Green Pass per andare a lavoro. Oltre la metà dei certificati riporterebbero mal di schiena, sintomi legati alla sciatica e il colpo della strega.

Quanto successo ha subito provocato una prima reazione dei medici. Il primo appello è arrivato dall’ordine dei medici di Trento che per voce del suo presidente Marco Ioppi ha dichiarato che «non si devono fare certificati medici per malattia a distanza, ovvero senza visita da parte del professionista. La malattia non può essere un raggiro al certificato verde e ai tamponi. Nessuno dice che è vietato ammalarsi, sia chiaro. L’invito è a essere tutti responsabili»

La paura è infatti che molti lavoratori ricorrano alla malattia per sfuggire all’obbligo di green pass nella speranza di guadagnare tempo nella speranza che qualcosa cambi.

Ioppi ha spiegato anche che se all’Ordine arrivassero delle segnalazioni di casi che non si attengono a tali disposizioni, scatterebbero sanzioni importanti.

Dopo quello dei medici di Trento è arrivato l’appello anche del presidente dell’Ordine nazionale Filippo Anelli che ha ricordato ai suoi colleghi che non basta una semplice telefonata del paziente per emettere il certificato: serve una visita in presenza, di regola nello studio del medico. «Solo nei casi in cui il malato non sia fisicamente e clinicamente in condizione di raggiungere subito lo studio, il curante deve andare a domicilio. Altrimenti la regola generale è che il paziente deve andare dal medico».

L’appello di tutti gli ordini dei medici regionali è quello insomma di non fare certificati medici per malattia a distanza per non mettere in difficoltà il mondo del lavoro già molto provato da 2 anni di pandemia.

L’Inps ha infatti segnalato il 15 ottobre un aumento di 17.320 lavoratori ammalati, il 23,9% in più rispetto al giorno prima. Rispetto ai 76.851 registrati nella settimana prima sono stati 94.191 i dipendenti assenti da lavoro a causa di malattie.

Prendendo in esame nello specifico i settori pubblico e privato, nella PA l’impennata è stata del +18,3%, più bassa della media e degli impiegati d’azienda, con il +21,1% di certificati. L’incremento è del 10,5%, per quanto riguarda i lavoratori classificati dall’Inps come non tutelati, che per legge non ricevono l’indennità di malattia.

Il presentimento è dunque che dietro questo picco di assenze dal lavoro rilevato in sole 24 ore, nel giorno del green pass obbligatorio (qui il quadro sugli scioperi) ci possano essere situazioni in cui molti soggetti privi di certificato sono rimasti a casa dichiarando, in certi casi con l’aiuto dei medici, una finta malattia.